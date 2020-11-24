Среда, 25 ноября, 2020
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Игорь Васильев вручил работникам здравоохранения государственные награды

Екатерина Сонина Власть, Новости, Слайдер

Медицинские сотрудники сейчас находятся на передовой в борьбе с распространением новой инфекции.

В правительстве региона во вторник, 24 ноября, чествовали врачей и медперсонал. Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил сотрудникам здравоохранения награды президента РФ. Среди тех, кого отметил глава государства — сотрудники инфекционных госпиталей, скорой помощи.

Игорь Васильев вручил работникам здравоохранения государственные награды

Главный врач кировской инфекционной клинической больницы Олеся Редькина удостоена ордена Пирогова. Девиз этой наивысшей награды — «Милосердие, долг, самоотверженность». Именно эти качества отличают Олесю Редькину и всё медицинское сообщество Кировской области, которое объединилось, чтобы победить.

Игорь Васильев вручил работникам здравоохранения государственные награды

На базе кировской инфекционной клинической больницы весной был развёрнут первый госпиталь для заболевших COVID-19. Сейчас в учреждении находятся пациенты, у которых болезнь проходит в тяжёлой форме. Одна из медсестёр инфекционной клинической больницы Наталья Федосимова удостоена медалью Луки Крымского.

Всего за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией государственные награды получили 77 медицинских работников Кировской области. В числе них и Антон Кислицын. Он водитель скорой помощи. Работает в Вятскополянском районе. По его словам, получить награду приятно и неожиданно.

Игорь Васильев вручил работникам здравоохранения государственные награды

Как отметил Игорь Васильев, сотрудники здравоохранения региона демонстрируют единство, мужество. Они достойно выполняют свой профессиональный долг, несмотря на сложные обстоятельства. При этом медики продолжают оказывать профессиональную помощь и людям с другими заболеваниями. Работа не прекращается ни на минуту.

Глава региона пожелал представителям медицинского сообщества крепкого здоровья, благополучия и успехов. Он подчеркнул, что жители Кировской области в надёжных руках.

Фото: Александр Папырин

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Екатерина Сонина

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