Игорь Васильев вручил работникам здравоохранения государственные награды

Медицинские сотрудники сейчас находятся на передовой в борьбе с распространением новой инфекции.

В правительстве региона во вторник, 24 ноября, чествовали врачей и медперсонал. Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил сотрудникам здравоохранения награды президента РФ. Среди тех, кого отметил глава государства — сотрудники инфекционных госпиталей, скорой помощи.

Главный врач кировской инфекционной клинической больницы Олеся Редькина удостоена ордена Пирогова. Девиз этой наивысшей награды — «Милосердие, долг, самоотверженность». Именно эти качества отличают Олесю Редькину и всё медицинское сообщество Кировской области, которое объединилось, чтобы победить.

На базе кировской инфекционной клинической больницы весной был развёрнут первый госпиталь для заболевших COVID-19. Сейчас в учреждении находятся пациенты, у которых болезнь проходит в тяжёлой форме. Одна из медсестёр инфекционной клинической больницы Наталья Федосимова удостоена медалью Луки Крымского.

Всего за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией государственные награды получили 77 медицинских работников Кировской области. В числе них и Антон Кислицын. Он водитель скорой помощи. Работает в Вятскополянском районе. По его словам, получить награду приятно и неожиданно.

Как отметил Игорь Васильев, сотрудники здравоохранения региона демонстрируют единство, мужество. Они достойно выполняют свой профессиональный долг, несмотря на сложные обстоятельства. При этом медики продолжают оказывать профессиональную помощь и людям с другими заболеваниями. Работа не прекращается ни на минуту.

Глава региона пожелал представителям медицинского сообщества крепкого здоровья, благополучия и успехов. Он подчеркнул, что жители Кировской области в надёжных руках.

Фото: Александр Папырин