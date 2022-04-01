Игорь Васильев: «Все предприятия Кировской области продолжают стабильно работать»

Темы для разговора предложили читатели районных изданий — редакции собрали самые актуальные вопросы от своих читателей. Они касались текущей ситуации в экономике, промышленности и социальной сфере.

Что сказал губернатор…

О лекарственном обеспечении

Один из первых вопросов касался наличия в аптеках препарата L-тироксин. Глава региона заверил, что по информации Росздравнадзора, лекарство L-тироксин (Эутирокс) производится и доставляется в аптечные организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом, а его временное отсутствие в аптеках было связано с ажиотажным спросом, выросшим за последний месяц в 5 – 10 раз.

Это вызвало временные трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьюторов и аптеками.

— Вопрос обеспечения препаратом находится на контроле, в том числе Минздрава России и Росздравнадзора. В настоящее время благодаря оперативно проведённой работе правительства Кировской области препарат начал поступать в розничную аптечную сеть, пока небольшими партиями. Ажиотажный спрос снижается, поставки препарата продолжаются, выстроена логистика, пациенты обеспечиваются. Обращаю внимание, что препарат выдается по рецепту лечащего врача.

О том, почему не стоит «закупать лекарства впрок»

— Не надо запасаться огромным количеством препаратов. Во-первых, у них срок годности небольшой. Во-вторых, никакие санкции этих препаратов не коснулись. Кроме того, наше производство начинает более активно замещать.

О ситуации в региональной экономике

— Заседания комиссии по устойчивому развитию региональной экономики проходят практически ежедневно. Это связано с беспрецедентными санкциями, которые вводятся в отношении нашей страны, наших предприятий, нашей экономики. Приглашаем представителей самых разных отраслей, разных предприятий. Прорабатываем проблемы, с которыми пришлось столкнуться.

Наша задача — сделать так, чтобы экономика области функционировала стабильно. Чтобы вопросы решались оперативно.

О вакансиях

— Ситуация с вакансиями в регионе благополучная: на одного человека — два предложения о работе. Просто не всегда эти предложения совпадают с ожиданиями людей. Вакансий блогеров, тиктокеров и дизайнеров осталось не так много. А вот вакансий в реальном промышленном секторе — сварщиков, токарей, доярок, зоотехников — их много. Владимир Леонидович Шулаев (СПК «Красное знамя»), например, заявлял, что он готов принять 600 человек. А если будут квалифицированные специалисты, то примет и больше работников. Сегодня есть работа, которая нужна людям. Она — в аграрном секторе, который будет только развиваться, в переработке аграрной продукции, в оборонно-промышленном комплексе.

Об «окне возможностей»

— Сегодня можно часто услышать словосочетание «окно возможностей». Но это — возможности производить новую продукцию, заниматься импортозамешением. А не возможность в несколько раз повышать цены, попридержав какой-то товар.

О реализации нацпроектов

– Работа по уже заключенным контрактам в рамках нацпроектов продолжается. Например, в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию здание детского сада на 120 мест в Советске. Заявка на строительство школы в Нолинске одобрена, выделены средства федерального бюджета на строительство здания школы на 500 мест в 2023 – 2024 годах. Что касается капитального ремонта школ, то изменений в реализации программы не предвидится, школы будут отремонтированы

О «ликвидации цифрового неравенства»

— Дети должны учиться, у взрослых должна быть работа. Производства должны развиваться. Никакие программы не должны сокращаться. Интернет должен приходить в отдалённые уголки региона — программа «Ликвидация цифрового неравенства» тоже продолжится. Возможны корректировки по срокам, потому что оборудование импортное.

О производстве молока

— Производители молока будут только увеличивать объёмы производства. Спрос на него не снижается. Он вырастет. Сейчас задача — увеличение племенного стада, которое это молоко будет производить.

У нас есть большие заделы в области в плане импортозамещения — предприятия, которые выполняют полный цикл производства продукции. Включая и программное обеспечение.

О санкциях

— На сегодняшний день безработица не выросла. Ни одно предприятие не закрылось. Ни одно, включая и иностранцев. Ни «Пирелли», ни «Канди». Есть сложности по поставке запчастей, но всё это наладится. Напомню, что со второй половины 1970-х наша страна (тогда ещё Советский Союз) жила под «поправкой Джексона Вэника». К нам запрещалось поставлять вообще что бы то ни было. Но ведь жили же. И неплохо. Никогда не было в истории России такого, чтобы мы жили без санкций и чтобы их кто-то отменял.

О работе предприятий

— Все предприятия Кировской области – и промышленные, и сельскохозяйственные, и перерабатывающие – продолжают стабильно работать. Да, в ряде отраслей происходит перестройка логистических цепочек, но никто не останавливает производство и не сокращает сотрудников. Напротив, ряд предприятий, например в сельском хозяйстве, заявляют об увеличении производства и наборе новых специалистов. Ожидается, что у нас будет распахано больше полей, будет увеличиваться поголовье молочного стада, и для этого очень нужны рабочие руки. Сейчас особое внимание будет землям сельхозназначения. У нас не должно быть полей, которые бы просто зарастали. Важно, чтобы люди могли их брать, использовать, выращивать на них что-то.

Александр Чурин

Что сказал председатель правительства Кировской области…

О сегодняшней ситуации

— Ситуация, в которой мы находимся, носит беспрецедентный характер. С такими вызовами в экономическом и политическом плане мы раньше не сталкивались. Наверное, с чем-то похожим пришлось иметь дело советской России сразу после окончания гражданской войны, когда рождалось новое государство, которое ещё не было никем признано. Сегодня нам важно понимать: то, что было вчера, было вчера. Сейчас наступает новая реальность и надо строить новую экономику. Новая экономика — экономика, основанная на наших национальных интересах. Нужно выстраивать новые логистические цепочки, осваивать новые рынки, где наша продукция будет востребована. Мы видим, как легко перекрываются каналы поставки и каналы сбыта продукции. Поэтому важно выстраивать новые логистические цепочки, осваивать новые рынки, где продукция наших предприятий будет востребована.

О бизнесе

— Бизнесу и вообще всем важно понять: мы находимся в одной лодке. Не получится у кого-то за счёт другого спокойно пережить текущий момент или сорвать куш на сегодняшней ситуации. Сейчас надо поддерживать наши промышленные предприятия, аграрный сектор. Ни в коем случае не снижать бюджетные инвестиции в экономику. Мы в полном объёмы должны продолжать ремонт дорог, благоустройство, строительство школ, детских садов, другие государственные инвестиции, которые осуществляются за счёт бюджета области. Надо подумать о рынке занятости. Особенно незащищённая категория — молодые специалисты, которые только входят в жизнь. Мы работаем над формами поддержки предприятий, которые будут принимать молодых специалистов. При этом, мы, конечно, понимаем: бизнес надо поддерживать. Мы сохранили программы поддержки предпринимателей,с теми процентными ставками, которые были до 24 февраля. Мы готовы реструктуризировать ранее выданные кредиты, чтобы бизнес мог спокойно работать и развиваться.

От каждого из нас требуется реальная работа. Никто, кроме нас, трудности не преодолеет.

О том, как работают предприятия региона

— По промышленной активности наиболее точный индикатор — это потребление электрической энергии. Оно в регионе не снизилось. Наоборот выросло. В пятницу обсуждали это на штабе с энергетикамии. И у нас в области нет задолженностей у предприятий за электричество. Расчёты идут, предприятия работают. Мы работаем. Работаем стабильно. Работаем в тех графиках, которые установлены раньше.

О ситуации с офисной бумагой

— Что касается ситуации с бумагой, она очень простая. Мы вступили в своё время в ВТО и сегодня являемся частью глобальной экономики. На территории Кировской области всегда были предприятия, которые производили бумагу достаточно высокого качества. Но отдельные отбеливающие ингредиенты для неё доставлялись из-за рубежа. Сейчас проблема, в принципе, решена. Бумаги у нас много. Проблема была создана искусственно — для роста цены и получения сверхприбыли. Реальной подоплёки для того, чтобы прекратилось поступление бумаги на внутренний рынок, просто нет.

О газификации в Слободском районе и пеллетах

— В Слободской газ пришёл. Сейчас вместе с «Газпромом» работаем над концессией — для того, чтобы заменить квартальные котельные на современные газовые. В результате тепло в домах горожан станет совсем другого качества. Что касается Слободского района, то в некоторые уголки тянуть газ экономически нецелесообразно. Там комиссия под руководством губернатора предлагает вариант использования для отопления пеллетов. Они производятся в большом количестве на наших фанерных комбинатах и им нужен рынок сбыта. При этом у нас есть производитель котлов, которому могут быть предоставлены бюджетные инвестиции. В итоге предприятие получит загрузку работой, а для пеллет появится новый рынок сбыта. Оператором в данном случае будет выступать «Облкоммунсервис», наше областное государственное предприятие.

О новых автобусах в Вятских Полянах

— В Вятские Поляны поставили новые автобусы. С апреля они приступят к обслуживанию пассажиров города. Вятскополянский район без автобусного сообщения не останется. Туда направляются новые автобусы, которые были приобретены в прошлом году за счёт средств областного бюджета. Депутаты поддержали покупку новых автобусов. Мы купили 67 больших автобусов для города Кирова, 50 микроавтобусов для районов. И сейчас, благодаря этому резерву, мы держим транспортное сообщение в регионе.

О мусорном полигоне в Омутнинском районе

— Депутаты Восточного не поддержали передачу полигона в областную собственность. Мусор, который производят Восточный и Омутнинск, в итоге везём в Афанасьево. И Афанасьево зарабатывает деньги за этом. У нас в планах строительство полигона в Омутнинском районе. Но это будет в 2024 — 2025 годах. Но надо спроектировать. Надо отвести место. Надо обсудить все с общественниками.

Мы все мусорим. Но считаем, что к нам наш мусор не надо везти. Надо к соседям. Так многие считают. Хотя современный полигон — это высокотехнлогический объект. Бояться его появления не надо. И людям необходимо это объяснять.

Фото Александра Папырина