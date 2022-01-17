Игорь Васильев встретился с активистами движения «Волонтеры-медики»

Сегодня губернатор Игорь Васильев встретился с активистами движения «Волонтёры-медики».

История развития медицинского волонтёрства в области началась в апреле 2016 года, когда проект «Волонтёры Гиппократа» победил в грантовом конкурсе социальных инициатив среди молодежи. В мае того же года на базе Кировского государственного медицинского университета открылось региональное отделение движения «Волонтёры-медики». Позже к нему присоединился Кировский медицинский колледж с филиалами в Котельниче и Уржуме.

Волонтеры занимаются профилактическим просвещением, реализуют программы профориентации школьников. Сейчас они оказывают неоценимую помощь в условиях сложной ситуации с коронавирусом. На базе Кировского государственного медицинского университета был открыт региональный штаб помощи пожилым людям, которые находятся в условиях самоизоляции. При поддержке неравнодушных граждан и предпринимателей волонтёры организовали доставку продуктов питания и лекарств. На сегодняшний день обработано свыше 5 500 заявок.

«С началом пандемии добровольческое движение приобрело особое значение — вы стали важным звеном в организации медпомощи и социальной поддержки жителей», — сказал Игорь Васильев.

По словам регионального координатора движения Дмитрия Машкина, учащиеся старших курсов с сертификатами среднего медицинского работника, работают в «красных зонах», другая часть волонтеров помогает в учреждениях первичного звена и прививочных пунктах.

Игорь Васильев поблагодарил руководителей учебных заведений за организацию работы и высокую социальную активность обучающихся.

Как отметил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов, в период пандемии волонтёры не только помогли системе здравоохранения, но и утвердили себя в профессии, став надёжным резервом медицинской службы.