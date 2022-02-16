Игорь Васильев встретился с будущими педагогами Слободского колледжа

16 февраля глава региона посетил Слободской колледж педагогики и социальных отношений. На этой неделе здесь проходит VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы».

Как рассказала директор колледжа Ольга Шеренцова, учебное заведение ведет свою историю с 1930 года. Сегодня здесь учатся более 600 студентов, а в новом году планируется принять 170 абитуриентов. В прошлом году на базе колледжа были созданы 4 мастерских по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Социальная работа», «Физическая культура, спорт и фитнес».

Игорь Васильев отметил, что за годы в Слободском колледже сложилась хорошая традиция качественной подготовки педагогов. А отрабатывать практические навыки студентам помогает современное оборудование.

— Важно создавать качественные условия для обучения будущих молодых специалистов. На заседаниях комиссии Госсовета мы будем рассматривать вопросы включения зданий СПО в программу капремонтов, которая инициирована президентом РФ и стартовала по всей стране в текущем году, – подчеркнул Игорь Васильев.

Также в ходе визита глава региона осмотрел мастерские, которые стали площадками для чемпионата «Молодые профессионалы». Его участниками стали и слободские студенты. Одна из них – четверокурсница Карина Крюкова. Она учится на педагога дополнительного образования и видит перспективы своей профессии, поэтому планирует работать по специальности.

— Я выбрала эту профессию, потому что люблю заниматься с детьми, разрабатывать для них разные игры. Считаю, что моя специальность интересная и в каком-то роде уникальная. Я и мои однокурсники сможем работать в детсадах, школах, учреждениях допобразования, — говорит Карина.

В чемпионате Ворлдскиллс девушка участвует впервые. По мнению Карины, оборудование в современных мастерских помогает лучше освоить учебные дисциплины – и показать свои умения. Детей также проще увлечь учебой с помощью новинок – например, интерактивных досок.

Профессия учителя – одна из самых нужных в Кировской области. А это значит, что Слободской колледж готовит востребованных специалистов. В скором времени потребность в педагогах еще увеличится – ведь в регионе идет масштабное строительство учебных заведений. До 2024 года будут построены 13 школ.