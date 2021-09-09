Игорь Васильев встретился с кировчанами, открывшими свое дело по соцконтракту

Глава региона провел встречу с семьями, заключившими социальный контракт на развитие своего дела. Мероприятие прошло в центре «Мой бизнес». Помимо представителей областной власти, в нем приняли участие главы Опаринского и Вятскополянского районов.

Из «бизнесменов с господдержкой» на встречу пришли фермеры и кулинары. Участники программы соцконтракта презентовали губернатору продукты собственного производства.

— Рад вас видеть. Своим примером вы показали, что социальный контракт – это не просто программа государственной поддержки, а еще и возможность заниматься любимым делом, изменить свою жизнь или найти свое призвание. Воплощая в жизнь свои мечты, вы приносите пользу не только себе и своим семьям, но и создаете новые рабочие места, расширяете возможности и виды услуг, тем самым делая жизнь своих земляков комфортнее и лучше, — сказал Игорь Васильев.

Максим и Марина Ларионовы из Слободского занимаются фермерством. На своем участке они выращивают птицу и варят сыр. В феврале 2021 года Марина заключила соцконтракт на открытие коптильного цеха. На полученные 250 тысяч рублей Ларионовы купили 2 холодильника и камеру для копчения. Теперь супруги-предприниматели занимаются копчением рыбы, птицы, мяса и сыров. Продукция пользуется популярностью не только в Кировской области, но и за ее пределами.

— Получаем заказы из Слободского, Кирова, Перми, Екатеринбурга. Были и совсем дальние – с Камчатки и даже из Парижа, – говорит Марина.

В планах супругов – развивать в Слободском направление гастротуризма. Максим Ларионов хочет создать небольшую деревню, где были бы сырный, коптильный и гостевой дома. Сюда люди могли бы приехать из шумного города, чтобы отдохнуть на природе и попробовать гастрономические изыски.

Вадим Новоселов из Даровского района на днях открывает собственную пекарню. Мини-бизнес был также создан на средства соцконтракта. Молодой человек зарегистрировался в качестве самозанятого, сделал ремонт в помещении и закупил оборудование. В настоящее время Вадим заканчивает обучение у кировских пекарей.

Вадим получил образование в Кировской области, а затем уехал работать в Москву. Пожив в столице, вернулся на родину. Информацию о соцконтракте нашел в соцсетях и решил воспользоваться ей.

— Когда мечты начали осуществляться, понял, что все не зря. В ближайшее время хочу принять на работу пекаря, закупить необходимое сырье и к 10 сентября начать производство хлеба, багетов и пиццы, — рассказал Вадим.

Глава минсоцразвития Ольга Шулятьева подчеркнула, что заключить соцконтракт на ИП или ведение подсобного хозяйства могут и работающие граждане. Раньше такая возможность была только у неработающих, однако правительство внесло изменения в программу. Помимо этого по окончании текущего контракта можно сразу же заключить новый при условии создания хотя бы одного рабочего места.

Напомним, что программа соцконтракта в Кировской области начала реализоваться с 2014 года. С 2020-го она была распространена на все муниципальные образования. За прошедшее время социальный контракт показал себя как реальная мера поддержки семей.

На сентябрь 2021 года с жителями региона заключено 729 социальных контрактов. В их рамках были открыты салоны красоты, кондитерские и пекарни, автосервисы, курьерские службы, праздничные агентства и даже клубы скандинавской ходьбы.

Ранее мы писали, что в Кировской области многодетная мама открыла кондитерскую на средства соцподдержки.