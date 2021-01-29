Игорь Васильев встретился с кировской делегацией педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Педагоги поделились с главой региона своими планами по развитию конкурсного движения в Кировской области.

С 25 января по 7 февраля в Крыму проходит образовательная программа для педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Участие в ней принимают педагоги из всех регионов страны, которые подготовили победителей первого сезона «Большой перемены», в том числе три педагога из Кировской области. С делегацией встретился глава региона Игорь Васильев.

Кировскую область на мероприятии представили учитель физики, информатики, астрономии средней школы №56 города Кирова Татьяна Шеромова и учитель русского языка и литературы средней школы с. Адышево Оричевского района Мария Деветьярова. Они принимают участие в мастер-классах от партнеров конкурса, мотивационных встречах с экспертами в сфере образования и искусства, а также дискуссии клуба «Большая перемена» с участием финалистов конкурса, планирующих поступление в педвузы.

В числе почетных гостей площадки образовательной программы посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым он принял участие в пленарной сессии «Перемены начинаются со школы». В рамках встречи состоялось обсуждение вопросов воспитания и образования школьников, а также участие наставников в конкурсе «Большая перемена».

Помимо участия в пленарном заседании Игорь Васильев встретился с педагогами-наставниками из Кировской области, которые подготовили победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» в 2020 году. Татьяна Шеромова и Мария Деветьярова рассказали губернатору о своем участии в работе дискуссионных площадок.

– Очень интересно было пообщаться с коллегами из других регионов. Во время дискуссии от нашего региона мы высказали предложение о создании проекта по сопровождению ребят, участников второго сезона «Большой перемены», который стартует 28 марта. Вместе с коллегами мы подготовим для ребят и педагогов небольшие 30-минутные онлайн-семинары, которые помогут им сориентироваться во время подготовки и участия в этапах конкурса, – рассказала учитель физики, информатики, астрономии средней школы №56 города Кирова Татьяна Шеромова.

Педагоги также поделились, что уже сейчас ребята-победители создают тематические региональные группы, в которых рассказывают о своем опыте участия и о том, как сделать первые шаги на пути к победе. Такая группа есть и у кировских старшеклассников. На своем примере они показывают, что у каждого из участников «Большой перемены» есть равные возможности для того, чтобы проявить свой талант в том или ином направлении, независимо от места проживания.

Педагоги обсудили с Игорем Васильевым возможность его участия, как руководителя рабочей группы по направлению «Образования» Государственного совета РФ, во встрече с ребятами и педагогами. Глава региона предложил провести в середине февраля встречу со всеми победителями и наставниками конкурса «Большая перемена» на одной из образовательных площадок Кирова. Ее участниками станут активные и заинтересованные старшеклассники и педагоги.

– «Большая перемена» – это действительно очень масштабный конкурс. Приятно, что в прошлом году сразу пятеро учеников из Кировской области стали его победителями. Мы надеемся, что в новом сезоне кировские ребята проявят к конкурсу еще больший интерес, поэтому опыт и советы наших победителей будет им очень ценен, – отметил глава региона.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов напомнил, что в первом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. В финале, который состоялся осенью 2020 года, пятеро ребят из Кировской области вошли в число победителей.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.