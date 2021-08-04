Игорь Васильев встретился с матушкой-блогером из Лальска

Во время визита в Лузский район губернатор Кировской области встретился с семьей Шушкановых из Лальска. Глава семейства отец Николай служит иереем в церкви Благовещения и занимается восстановлением храма. Его супруга Анна, «матушка-блогер», помогает мужу на приходе, воспитывает сына Давида и занимается творчеством.

Анне 23 года. У нее высшее педагогическое образование. В Лальск переехала с мужем год назад. В своем «Инстаграме» она рассказывает о красотах Лальска, о своей семье и о том, что и в глубинке можно жить хорошо и счастливо, не чувствуя себя отрезанной от мира.

У Анны есть подписчики не только из России, но из-за рубежа. Они активно лайкают фотографии сельской жизни в «Инстаграме» девушки и хотят побывать в Лальске.

Помимо присутствия в соцсетях Анна занимается общественной жизнью и участвует в социально-патриотических конкурсах. В 2021 году ее ролик про Воскресенский собор в Лальске стал победителем проекта «Живу. Горжусь. Выбираю». Он был признан лучшей из 300 работ в ходе народного голосования.

— Прекрасный храм, прекрасные красивейшие места в Лальске, о них обязательно нужно рассказывать людям. Это замечательно, что Анна Владимировна рассказывает о родных местах в социальных сетях. Уверен, что люди, читая ваш блог, захотят своими глазами увидеть эту красоту, и приедут в Лальск в качестве туристов, а кто-то решит стать волонтером и решит помогать восстанавливать храмы. Желаю вашей молодой семье успехов в трудах, — сказал губернатор Игорь Васильев.

В планах семьи Шушкановых – ремонт крыши и фасада Благовещенской церкви. Сделать это можно будет после согласования проекта с управлением по охране объектов культурного наследия.

Фото: www.instagram.com/anechka.av