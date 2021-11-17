Игорь Васильев встретился с представителями фракций Заксобрания

Губернатор Игорь Васильев в ходе встречи с представителями фракций Заксобрания области обсудил законопроект о бюджете. Его депутаты рассмотрят в первом чтении завтра на пленарном заседании.

Васильев отметил, что в новом созыве есть представители промышленности, опытные политики, активные общественники, которым предстоит активно работать над законопроектами. От того, какие предложения по улучшению жизни кировчан поступят от них и насколько активно будет вестись над ними работа, зависит благосостояние региона.

Представители фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» подняли тему ориентированности бюджета на решение социальных проблем граждан и поддержке предпринимательства как основы экономики области.

Губернатор напомнил, что в проекте бюджета на следующий год 65% расходов предназначено как раз для развития социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры. Кроме того, сохранятся все меры поддержки семей с детьми, а срок действия регионального семейного капитала продлён до 2026 года.

Значительные бюджетные средства направят и на благоустройство, развитие дорожной сети, реализацию нацпроектов, экологию.

Фракция ЛДПР предложила предусмотреть в бюджете расходы на газификацию, обеспечение ряда населённых пунктов питьевой водой, возведение социальных объектов. Речь, в частности, шла о строительстве школ в слободе Шевели и Котельниче, поликлиники в микрорайоне Чистые пруды, образовательного центра на территории КВАТУ.

Представители КПРФ предложили включить в план газификации региона Советский район со стороны населенных пунктов Большая Курба, Инзирино, Кичма, Ложкари и Шаваржаки. Для этого потребуется проложить межпоселковый газопровод высокого давления протяженностью 25 километров.

Игорь Васильев отметил, что программа газификации будет продолжена. На эти цели ежегодно предусматриваются средства в областном бюджете, значительные инвестиции направляет «Газпром». В общей сложности на реализацию программы потратят 6,6 млрд рублей, предстоит газифицировать 93 населённых пункта.

Большое внимание уделяется и строительству социальных объектов. В течение трёх ближайших лет запланировано строительство 13 общеобразовательных школ.

На федеральном уровне обсуждаются вопросы повышения заработной платы учителям, а также исключения из законодательства понятия «образовательные услуги», поскольку образование — не только обучение, но в тоже время воспитание и всестороннее развитие. Эти процессы нельзя ограничивать рамками «услуги».

Глава региона как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» неоднократно обсуждал эти темы с педагогическим сообществом области и членами Государственного Совета и докладывал президенту о работе, проводимой в сфере образования. Целый ряд предложенных им инициатив включен в перечень поручений главы государства.

«Мероприятия по строительству и капремонту школ, детских садов, улучшению условий труда педагогов обязательно будут продолжены», — отметил Игорь Васильев.

Представители партий «Новые люди» и «Пенсионеры России» также отметили важность усилий по развитию социальной сферы и решении вопросов экологии.

Подводя итоги встреч, губернатор подчеркнул, что такой формат взаимодействия станет регулярным.