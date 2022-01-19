Игорь Васильев встретился с волонтерами движения «Мы вместе»

С 2020 г. в Кировской области работает волонтерский штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Сегодня вопросы взаимодействия с его активистами прорабатывали губернатор Игорь Васильев, заместитель председателя правительства Андрей Маури и министр спорта и молодёжной политики Георгий Барминов.

«Ваша работа очень важна — в период пандемии пожилые и маломобильные люди нуждаются в поддержке, в том числе психологической. Кроме того, она востребована гражданами — об этом говорит большое количество принятых заявок. Благодарю всех волонтеров и надеюсь, что совместными усилиями мы справимся с новой волной заболевания. Пандемия рано или поздно закончится, но волонтёрская работа будет востребована всегда — по другим социальным направлениям», — сказал на встрече Игорь Васильев.

Волонтёры (за время проведения акции в ней было задействовано около 1500 человек — студентов, общественников, предпринимателей) помогают в проведении вакцинации, доставке лекарств и продуктов гражданам, находящимся на самоизоляции, работают в медицинских организациях.

Волонтерские штабы акции есть во многих муниципальных образованиях области. За это время они приняли около 6 тыс. заявок. Расширение волонтерский сети будет продолжено.

Телефон горячей линии акции #МыВместе 8-800-200-34-11.