Игорь Васильев встретился с вятскими педагогами

Встреча прошла в детском технопарке «Кванториум». Темой беседы главы региона с представителями Клуба учителей стало наставничество в образовании.

Система наставничества активно развивается в Кировской области. Процесс передачи знаний налажен не только между учениками, но и между учителями.

— Роль наставника важна в любой профессии, и чем раньше такой наставник появится, тем лучше, — подчеркнул Игорь Васильев. — Сейчас в области реализуется проект «Наставник-старшеклассник», разработанный студентом ВятГУ. В рамках проекта школьники смогут испытать себя в роли педагогов и получить опыт, который, несомненно, пригодится в будущем.

Один из наглядных результатов наставничества — победа юных кировчан на конкурсе «Большая перемена». Участники прошлогоднего конкурса создали в соцсетях группу, где делятся с ровесниками опытом подготовки к столь важному мероприятию. А педагоги-наставники планируют серию встреч со школьниками, на которых расскажут о конкурсе.

По словам участников встречи, крайне актуальна тема наставничества и для начинающих педагогов. Грамотная поддержка в первые годы работы поможет специалистам не бояться действовать и творчески расти.

Немалую работу в этом направлении проводит областная ассоциация молодых педагогов. Как рассказала председатель организации Наталья Филева, члены ассоциации помогают молодым педагогам разобраться с проблемными вопросами. В их числе — работа с родителями, «разруливание» конфликтов между учениками и другие вопросы обучения. Поиск решений ведется в рамках онлайн-турниров, которые очень популярны в учительской среде.

Губернатор высоко оценил такой метод обучения и предложил провести следующий турнир с участием представителей правительства области.

Ранее мы писали, что Игорь Васильев пообщался с представителями кировского «Боевого братства».