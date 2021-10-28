Игорь Васильев: введение QR-кодов ускорило вакцинацию

27 октября губернатор Кировской области встретился с представителями регионального бизнес-сообщества. Предметом обсуждения стала реализация новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 11 октября в Кировской области было подписано постановление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации ряда категорий граждан. С 25 октября в регионе начал действовать пропускной режим по QR-кодам. Благодаря принятым мерам темпы вакцинации от коронавируса выросли. А предприниматели сумели оперативно адаптироваться к новым условиям.

Глава региона подчеркнул, что цель руководства области – ввести эффективные меры, которые способны остановить распространение инфекции и не стать угрозой бизнесу.

— На последнем заседании оперштаба по предупреждению коронавирусной инфекции мы договаривались об обсуждении любых возникающих вопросов. Сегодня мы встретились, чтобы обсудить, с какими сложностями столкнулся бизнес при введении ограничительных мер, — подчеркнул Игорь Васильев.

Губернатор поинтересовался, с какими сложностями столкнулись кировские предприниматели. Как и ожидалось, главной проблемой стало падение посещаемости заведений. Как рассказал глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Кирове Петр Кочетов, в первый день работы с QR-кодами количество посетителей общепита упало на 80-90 процентов. Выручка при этом сократилась лишь на 50 процентов, так как кафе и столовые перестроились на работу на вынос.

Еще одной сложностью, с которой столкнулся бизнес, стало непонимание посетителями необходимости использования QR-кодов. Однако уже привитые сотрудники организаций проводят разъяснительную работу с клиентами.

— Мы продолжаем работу по вакцинации сотрудников. На сегодня у нас привито 63,25% сотрудников, и этот показатель увеличивается, — рассказал управляющий сети предприятий общественного питания «Мамина кухня», «Царское село», «Колесо» Михаил Скрябин.

Игорь Васильев предложил компаниям, имеющим постоянных клиентов, внести в базы данных отметки о наличии QR-кода. Это позволит сэкономить время на проверках.

Практика уже работает – так, например, в бассейне «Быстрица» ставят отметку на абонементах и пропусках, что помогает не создавать очередь на входе.

Губернатор подчеркнул, что бизнес старается соблюдать новые ограничения. Подтверждением этому стал недавний рейд по крупным предприятиям сферы общепита, салонам красоту и фитнес-центрам. Везде у посетителей проверяли QR-коды, сверяя данные с паспортами клиентов.

Глава региона поблагодарил представителей бизнес-сообщества за неукоснительное выполнение требований по предупреждению распространения коронавируса.