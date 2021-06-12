Игорь Васильев выразил соболезнования близким главы Свечинского района Николая Бусыгина

Почти 40 лет он трудился на благо Свечинского района

Сегодня, 12 июня, на 61 году ушел из жизни глава Свечинского муниципального округа Бусыгин Николай Дмитриевич.

Служить району Николай Дмитриевич начал инженером в 1983 году, возглавив позже плановый отдел в Свечинской сельхозхимии. С июня 1986 года был избран вторым секретарем Свечинского РК ВЛКСМ. После работы в комсомоле назначен председателем Свечинского потребительского общества. Более 20 лет Николай Дмитриевич трудился на этом посту, отдавая свои знания и опыт на развитие потребительской кооперации.

С 1997 года на протяжении четырех созывов избирался на муниципальную должность депутата Свечинской районной думы и был ее бессменным председателем до 2008 года.

До июня 2020 года занимал выборную должность главы Свечинского района, а после возглавил Свечинский муниципальный округ.