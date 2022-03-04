Игорь Васильев выразил соболезнования родным писателя Владимира Морозова

Губернатор Кировской области выразил свои соболезнования родным и близким писателя Владимира Морозова.

Писатель, публицист и краевед Владимир Игоревич Морозов ушел из жизни 2 марта в результате скоротечной онкологии. Ему было 68 лет.

— Читатели знают Владимира Морозова как автора книг о русской природе. Он внес значительный вклад в развитие детской литературы. Его проза пронизана любовью к Родине и не раз была отмечена за патриотическое воспитание подрастающего поколения. Рассказы и стихи Владимира Морозова публиковались в советских и российских журналах, кроме того, он активно занимался общественной деятельностью, много помогал своим коллегам. Владимир Морозов был лауреатом премии имени детского писателя Леонида Дьяконова, премии имени Н.А. Заболоцкого, неоднократным лауреатом Премии Кировской области в области литературы и искусства, премии имени Александра Грина, — сказал глава региона.

Председатель регионального отделения СПР Ольга Шуклина-Юрлова рассказала, что о гражданской панихиде по Владимиру Морозову будет сообщено дополнительно.