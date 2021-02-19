Игорь Васильев выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре на Бородулина

— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре, который произошел сегодня в Кирове на улице Бородулина. Это настоящая трагедия для всего нашего города. Погибли дети, — сказал губернатор.

— Благодарю сотрудников пожарно-спасательных подразделений за тех людей, которых удалось спасти. При пожаре пострадали шесть человек, из них трое — дети. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Дети доставлены в детскую областную больницу. Каждому из них оказывается необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

Еще шесть человек размещены в гостинице «Вятка». Для них будет изыскано жильё. Всем пострадавшим Кировский центр социальной помощи семье и детям окажет социальную поддержку, в том числе по питанию и предметам первой необходимости.

Также с каждым пострадавшим при пожаре будет отработан вопрос об оказании материальной помощи, администрация города поможет в похоронах погибших.

Поручил правительству области и главе администрации Кирова Дмитрию Осипову разобраться в том, какая еще помощь требуется пострадавшим при пожаре и близким погибших, и максимально поддержать каждого из них.

Пожар на улице Бородулина произошел ночью 19 февраля. О том, что известно о пожаре к этому часу, читайте здесь.