Игорь Васильев выразил соболезнования родным и близким Сергея Квашнина

Губернатор Кировской области выразил свои соболезнования родным и близким умершего ювелира Сергея Квашнина.

— Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, коллегам Сергея Ивановича Квашнина, художника и ювелира, Почетного гражданина города Кирова, в связи с его безвременной кончиной. Лично был знаком с Сергеем Ивановичем. Увлеченный, талантливый, образованный человек, он всю жизнь посвятил своему любимому делу, своему призванию – медальерному искусству, создав целую галерею высокохудожественных произведений, посвященных в том числе разным городам России.

К 75-летнему юбилею Великой Победы Сергей Иванович сделал более сотни медалей и монет. Сейчас в Кирове проходит персональная выставка его работ – яркий пример высочайшего профессионализма и мастерства художника. Светлая память.