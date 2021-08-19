Игорь Васильев выступил на Всероссийском родительском форуме по вопросам питания школьников

19 августа, в Саранске стартовал I Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания. Организатором выступило Министерство просвещения РФ.

Участники форума обсудили организацию контроля школьного питания, средства улучшения качества питания в образовательных учреждениях, а также вопросы реконструкции пищеблоков. В работе дискуссионных площадок принял участие губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев.

В своей речи глава региона отметил, что Кировская область справилась с задачей по обеспечению всех учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, поставленной Президентом РФ.

— На заседаниях комиссии Госсовета по направлению «Образование» мы уделяем особое внимание вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, в том числе здоровому питанию. Мы специально создали рабочую группу по вопросам организации питания школьников, куда вошли представители органов исполнительной власти, родительской общественности и экспертного сообщества. Итогом деятельности стали материалы с перечнем проблемных вопросов и предложений по их решению, включенные в итоговый доклад для Госсовета, который состоится 25 августа, — отметил Игорь Васильев.

Губернатор также рассказал, что рабочая группа проведен анализ состояния материально-технической базы пищеблоков, логистики, финансового обеспечения организации горячего питания. Вопросы, требующие дополнительного изучения и проработки, в дальнейшем будут решаться межведомственными группами.

В рамках форума участникам также предстоит обсудить актуальные задачи родительского контроля безопасности и качества школьного питания. В прошлом учебном году в Кировской области особое внимание уделялось организации родительского и общественного контроля над организацией питания. В каждой школе был создан совет родителей, всего вопросами качества питания занимались более 2000 родителей учащихся региона. В наступающем учебном году эта работа будет продолжена.

Напомним, что бесплатным питанием в новом учебном году на территории Кировской области будут обеспечены более 63 тысяч детей.