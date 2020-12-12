Игорь Васильев выступил с докладом на заседании Совета округа по профилактике и борьбе с COVID-19

Мероприятие прошло под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова 11 декабря.

На заседании Совета округа под была рассмотрена реализация мер по профилактике и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

В обсуждении приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, руководители регионов ПФО и главные федеральные инспекторы субъектов округа.

Открывая заседание, Игорь Комаров подчеркнул, что уходящий год в связи с эпидемией коронавируса стал вызовом для всех, в том числе и для органов власти. Колоссальные испытания приходится выдерживать региональным системам здравоохранения. В настоящее время в целом по ПФО порядка 43 тысяч человек лечатся от COVID-19. Всего же с марта текущего года в целом по округу данное заболевание было выявлено более, чем 300 тысяч человек.

Полпред отметил, что, несмотря на сложные условия, в обществе и на всех уровнях власти произошла консолидация, объединение усилий: Минздравом России, Роспотребнадзором, Росздравнадзором, а также их подведомственными территориальными органами в целях решения большого количества вопросов выстроена система быстрого взаимодействия с регионами.

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, данный формат совещаний крайне важен, так как в федеральных округах существуют общие проблемы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В своем выступлении министр особое внимание уделил организации системы медицинской помощи.

– Так как количество больных, поступающих в осенний период, превысило весенние показатели, мы изменили подходы в лечении больных в соответствии с накопленным опытом и мобилизовали кадровый резерв, – рассказал Михаил Мурашко.

Игорь Комаров сообщил, что со стороны федерального центра регионам своевременно оказывается поддержка, в том числе выделяются средства на развертывание коек, приобретение лекарств, выплаты работникам учреждений здравоохранения, задействованным в оказании помощи больным с COVID-19. Сейчас в округе развернуто около 60 тысяч коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией.

– Регионам нужно внимательно следить за развитием ситуации и незамедлительно реагировать на возникающие риски, при необходимости надо вводить дополнительные профилактические и ограничительные меры, особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, – отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Также Игорь Комаров подчеркнул важность поддержания высоких объемов тестирования жителей и увеличения мощности лабораторий для своевременного выявления заболевших. Также главы регионов должны держать на контроле вопросы, связанные с высоким уровнем загрузки коек, обеспеченностью стационаров лекарствами, оказанием своевременной высококвалифицированной медицинской помощи жителям.

С докладом об опыте Кировской области по организации медицинской помощи в условиях пандемии выступил Губернатор Игорь Васильев.

– С начала пандемии Кировская область демонстрирует один из самых высоких показателей охвата тестированием на COVID-19 – до 604,5 на 100 тыс населения, – рассказал губернатор. – Всего выполнено более 880 тыс исследований, обследованы 520 тыс человек. Ежедневно, строго по показаниям проводится от 5 до 8 тыс ПЦР диагностик. Мощность всей лабораторной базы для диагностики COVID-19 составляет 10000 тестов в сутки.

На особом контроле находится наличие свободных мест в инфекционных госпиталях и обеспечение необходимыми лекарственными препаратами для лечения COVID-19.