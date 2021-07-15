Игорь Васильев выступил с отчетом о работе правительства области за 5 лет

Губернатор области Игорь Васильев выступил на пленарном заседании Законодательного Собрания с отчётом о работе правительства региона за пять лет.

«Мы все вместе плодотворно работали на благо области. Было принято много законов для поддержки населения и бизнеса, оперативно решались важные для региона задачи. Я хотел бы рассказать не только об итогах работы правительства, но и вкратце отразить наши достижения за последние пять лет», — сказал Игорь Васильев.

По словам губернатора, на протяжении прошлого года работа правительства была направлена на адаптацию области под новые реалии в условиях пандемии. Из-за коронавируса были введены масштабные ограничительные меры, и пришлось учиться жить и работать в новых условиях, решая две приоритетные задачи — сохранение здоровья людей и экономики.

Губернатор подробно рассказал о мерах, предпринятых в сфере здравоохранения для эффективной борьбы с коронавирусом, и дальнейших преобразованиях в сфере медицины, задача которых — улучшить оказание медицинской помощи жителям.

«Хочу выразить благодарность медикам, социальным работникам и волонтерам, сотрудникам муниципалитетов и всем жителям области, которые с пониманием приняли введенные ограничения. Победа над коронавирусом станет нашей общей победой», — отметил он.

По словам Васильева, для стабилизации экономики в период распространения инфекции были предприняты масштабные и оперативные меры — на федеральном и региональном уровнях. В их числе выплаты медицинским работникам, пособия по безработице и семьям с детьми, кредитование бизнеса с обнулением задолженности при сохранении рабочих мест, помощь приоритетным отраслям и системообразующим предприятиям, снижение налогов для субъектов малого бизнеса и многое другое.

«Взвешенные решения по снятию ограничений и поэтапное открытие предприятий области позволили не допустить резкого спада производства и уровня доходов населения», — сказал Васильев.

Одним из важных экономических итогов пяти лет глава региона назвал рост валового регионального продукта на душу населения на 37%. Это выше общероссийского показателя. Индекс промышленного производства увеличился на 10%, сельское хозяйство продемонстрировало рост на 12%.

В области значительно возросли темпы роста инвестиций в основной капитал. За 5 лет вложено свыше 300 млрд рублей. По итогам 2019 года общий объем инвестиций в региональную экономику превысил 72 млрд рублей, в то время как длительное время область не могла преодолеть отметку в 60 млрд. Серьёзный результат регион показан и в сложном 2020-м — объём инвестиций составил более 66 млрд рублей.

«За пять лет мы благоустроили свыше тысячи дворов, парков и скверов, построили 80 новых спортивных и детских площадок, в десять раз увеличили объемы капитального ремонта, переселили из аварийного жилья свыше 7 000 человек», — отметил Игорь Васильев.

Кроме того, властям региона удалось почти в два раза увеличить областной дорожный фонд. В прошлом году он впервые приблизился к отметке в 9 млрд рублей. Для сравнения, в 2017-м его объем составлял чуть более 5 млрд. По области отремонтировано почти 1200 километров дорог, что в 1,5 раза больше, чем за предыдущую пятилетку.

Ежегодно улучшаются показатели доходов бюджета: с 43 млрд рублей в 2016 году почти до 70 млрд в 2020-м. Собственные доходы областного бюджета увеличились к уровню 2016 года на 21% (на 5,8 млрд рублей).

«Наше общество и наша экономика сегодня имеют хороший запас прочности, чтобы справиться с любыми проблемами и кризисами. Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее региона»,- подытожил Игорь Васильев.

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