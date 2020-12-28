Игорь Васильев: «Желаю исполнения задуманного. И чтобы никакая пандемия не помешала»

Накануне Нового года губернатор Кировской области ответил на вопросы жителей региона в ходе «прямой линии» в эфире ГТРК «Вятка».

Игорь Васильев подвёл итоги 2020 года и рассказал о планах на новый. Вопросы губернатору можно было задать по телефону, электронной почте, в соцсетях или по скайпу. Из-за непростой эпидемической ситуации эфир прошёл без привычных гостей в студии, а министры регионального правительства участвовали в общении (когда речь касалась профильных тем) посредством видеоконференцсвязи.

– Можете назвать знаковые лично для вас события 2020 года?

– Если отсчитывать от сегодняшнего дня и к началу 2020 года, то буквально на днях произошло очень важное событие: 21 декабря Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о новом государственном органе – Госсовете и его составе. В него включены губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских фракций. Президент назначил меня руководителем комиссии Госсовета по образованию. Мне кажется, это очень важно, поскольку комиссия – знаковая. Образование – это наше будущее. От того, какое образование получат наши дети, будет зависеть жизнь не только в области, но и в стране в целом.

– Как развивалась сфера образования региона в минувшие 12 месяцев?

– Из значимых событий – мы открыли школу в Чистых прудах. Это самое современное (может быть, даже во всём Приволжском федеральном округе) учебное заведение на сегодняшний день. Оно построено по последним технологиям и имеет спортивное ядро – большой бассейн на 25 метров, в котором можно проводить соревнования любого уровня.

Также у нас строятся и открываются новые детские сады. И, что отрадно, это происходит не только в городе Кирове, но и в районах. Не так давно мы открывали садики в Кирово-Чепецке и Котельниче. Это современные здания, опять же с бассейнами – пусть небольшими, детскими.

– Вопрос с местами в детских садах постепенно решается?

– Давайте возьмём, к примеру, Котельнич. Здесь с вводом в строй нового детского сада очередь была ликвидирована. В Кирово-Чепецке после начала работы нового садика этот вопрос также перестал быть актуальным. Считаю, можно говорить о том, что в районах ситуация действительно меняется к лучшему.

Что касается Кирова, то в областном центре мы завершили строительство 10 самых современных детских дошкольных учреждений. Есть программа «Иду в детский сад», которую можно найти в интернете и с её помощью узнать о садиках всё: кто там работает, в каких условиях содержатся дети, какая туда существует очередь… Можно прямо в программе подать заявку на поступление.

Сейчас мы сформировали и направили заявку в Министерство просвещения на дополнительное финансирование строительства в 2021-2022 годах ещё пяти детских садов.

Мы заинтересованы в том, чтобы молодые мамы могли как можно быстрее возвращаться на работу. Для этого мы начали программу по частным детским садам, которые получают субсидии и тоже могут принимать детей. Также существует программа по созданию ведомственных детсадов.

Обеспечение мест в детсадах – комплексная программа. И мы ею занимаемся. Каждый введённый в строй новый объект – это не только счастливые дети и их родители, но и дополнительные рабочие места, которых раньше не было.

Работы в областном центре в этом плане ещё немало. Это связано с тем, что новые садики у нас долгое время не строились. Вводились квадратные метры жилья без комплексного развития территорий, то есть без сопутствующих школ, детских садов, поликлиник, больниц, пунктов полиции… Мы эту практику прекратили. Теперь всё будет только в соответствии с комплексным планом развития.

– Ещё вопрос о будущих стройках. Жители Нолинска интересуются, когда новая школа может появиться у них?

– Вопрос важный. Каждый раз, когда приезжаем в район, этим вопросом занимаемся.

Скажу сразу по поводу не только Нолинского, но и Малмыжского района. Есть такая идея, которая была поддержана Президентом: строительство школ новой формации. Что это такое? Это школа, которая помимо образовательного ядра, оснащена бассейном, кинотеатром, модельной библиотекой. Днём здесь могут проводить время дети, а вечером сюда придут их родители и станут заниматься тем, что им по душе.

Сейчас будем работать над этими проектами для районов. И, как только министерство одобрит заявку, приступим к их реализации.

– Увы, год прошёл на фоне пандемии. Как наш регион встретил новые вызовы?

– Распространение коронавирусной инфекции, безусловно, внесло в нашу жизнь свои коррективы. Но хочу отметить, что мы не вводили пропускную систему и каких-то драконовских мер, мы не устанавливали систему штрафов по отношению к людям, но при этом вели серьёзную разъяснительную работу с участием Роспотребнадзора, прокуратуры, МВД.

У нас было две задачи. Первая – сохранить жизнь и здоровье людей. Вторая – удержать экономику. Считаю, что мы с задачами справились. И одна из причин этого в том, что в системе здравоохранения региона заранее, ещё до пандемии, были сделаны правильные шаги. Мы восстановили государственную систему скорой помощи, провели работу по развитию санитарной авиации, создали одну из крупнейших в Российской Федерации лабораторий. Последняя позволяет делать большое количество анализов, помогая в том числе и другим регионам – Республике Коми, Владимирской, Ивановской областям.

С начала пандемии у нас один из самых высоких в России охватов по тестированию на ковид в сравнении с другими регионами. Благодаря этому возможно выявлять заболевания на более ранней стадии, принимать решения о тактике лечения.

У нас, как и в других регионах страны, началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Есть телефон – 122, по которому можно получить исчерпывающую информацию. В первую очередь на прививку приглашают медицинских работников, педагогов, сотрудников социальных служб, то есть тех, кто непосредственно контактирует с людьми.

– В области на этом фоне не была остановлена помощь ни по одному другому заболеванию?

– Да, это очень важный момент. По всем направлениям продолжалась работа. Более того, в 2020-м мы смогли открыть центр ядерной медицины. Подобных в России не так много. Это самое передовое медицинское учреждение, которое отвечает мировым требованиям. Теперь жители региона, которым необходимы сложные исследования, смогут пройти их у нас, не покидая пределов Кировской области. Причём сделать это можно по программе бесплатного медицинского страхования.

Также мы продолжили работу по открытию центров гемодиализа в районах области. Недавно был открыт очередной центр в Слободском. Он рассчитан на 40 пациентов и работает на базе областной больницы.

– Не помешала пандемия и ремонтам дорог…

– В 2020 году мы достаточно рано начали дорожные работы, поскольку законтрактовались ещё в 2019-м. В результате удалось отремонтировать почти 320 километров. За последние годы это один из самых высоких показателей.

Сейчас запланированы новые работы, которые должны положительно сказаться на транспортной обстановке. Так, среди задач – строительство прохода под железную дорогу в Нововятском районе. Будет строиться большой четырёхполосный тоннель. Он должен помочь разгрузить транспортные артерии города.

Планы по строительству объездных дорог возле областного центра также есть. Всё будет зависеть от наполнения бюджета и Дорожного фонда – не только нашего, но и Российской Федерации в целом. Заявки мы подаём регулярно и при первой же возможности данной темой займёмся.

При этом добавлю, что одной из основных задач в сфере дорожного строительства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» было приведение в качественное состояние действующих трасс. С 2021 года программа несколько трансформируется. В неё будут включены объекты капитального строительства, такие как переходы под железные дороги, строительство мостов, тоннелей, в том числе дорог вокруг городов.

По поводу того, где в регионе создавать такие дороги, обязательно проведём общественные слушания.

– Экономику в пандемию удалось удержать. Но предпринимателям в текущих условиях нужна поддержка. О чём вы говорите с ними на встречах, которые проходят регулярно?

– Практически каждую неделю мы общаемся с представителями бизнеса, обсуждаем самые разные вопросы – от ограничений, связанных с COVID-19, до вопросов налогообложения, возможности получения инвестиций и кредитов. Особенно много в ходе последней встречи предприниматели интересовались формами поддержки, которые были введены на федеральном уровне. Люди взяли кредиты под обязательства сохранения своих коллективов, и сегодня очень много вопросов есть о том, что будет с этими кредитами.

Одна из встреч касалась системы налогообложения – окончания работы ЕНВД, перехода на патенты. Собственно говоря, все те проекты, которые в итоге были приняты Законодательным собранием по этому вопросу, разрабатывались совместно с бизнес-сообществом. Мне кажется, это абсолютно понятная история. Мы встречаемся. Мы слышим, что людей волнует.

Предприниматели принимают участие в разработке законопроектов, которые реализуются вместе с ними. Эта практика никуда не денется.

– В регионе продолжает меняться система обращения с отходами. Когда кировчанам ждать переход на раздельный сбор мусора?

– Действительно, два года назад у нас стартовала программа – реформа системы обращения с коммунальными отходами. Я сознательно формулирую именно так, потому что мне не очень нравится, когда говорят: «Запущена мусорная реформа…».

Конечно, работа, которая идёт сейчас, касается и раздельного сбора мусора. Мы планируем создание мусоросортирочных станций в Шабалинском и Вятскополянском районах. Разрабатываются проекты. Строительство запланировано к 2024 году.

Но уже сейчас есть эксперименты по раздельному сбору мусора, которые проходят на площадках на придомовых территориях. Мне кажется, это тоже очень важно. Во время недавнего мероприятия в областном центре «Суббота чистоты» коллеги из «Куприта» показывали нам, как это происходит. А ещё объяснили, как правильно скрутить пластиковые бутылки, как поступить с картоном – это тоже очень важные моменты.

Пилотные проекты у нас происходят на нескольких площадках. В Кирове, в Кирово-Чепецке… «Пилоты» должны показать, насколько к этому готово население. Сортировка мусора – привычка, для формирования которой требуется время. Не получится так, что сегодня утром проснулись и сразу начали следовать новым определённым правилам.

Второе – важно понять, насколько этот проект рентабелен. С точки зрения логистики, всего остального…

Очень важно мнение людей, активистов. Поскольку мы видим, что запрос есть, программа будет продолжена.

– Вопрос кадров в сельской местности продолжает оставаться актуальным. Новые варианты по его решению существуют?

– Отвечу кратко: существует множество программ, которые должны заинтересовать молодых людей возвращаться в родные места. Для медиков – «Земский доктор», для педагогов – «Земский учитель». Люди получают определённые деньги на обустройство, на получение жилья. Но есть и другие вопросы, которые надо решить.

Мы понимаем: чем выше у человека уровень образования, тем серьёзнее его требования к окружающей действительности. А это значит, что необходимо менять то, что нас окружает, к лучшему. Делать действительность интереснее, чтобы выпускникам вузов хотелось возвращаться домой. И один из шагов к этому – создание культурно-образовательных центров на селе, о которых я говорил чуть выше. Чтобы люди могли интересно проводить время и вообще жить в комфортных условиях.

Недавно в Омутнинске было открыто училище для работников среднего медперсонала. 300 человек уже приехали, в том числе из других регионов страны. Что это значит? А это значит, что пора подумать о строительстве здесь нового кинотеатра, хорошего спортивного зала…

– Если говорить о молодых людях, то особую роль в 2020-м была у волонтёров…

– В непростой период волонтёры оказали без преувеличения огромную помощь – вели консультации людей, доставляли продукты и лекарства. Тем, кто занимался этим, – отдельное спасибо. Так же, как и медикам. Не только сотрудникам ковидных госпиталей, но и специалистам, оказывающим помощь людям по другим заболеваниям.

2020 год прошёл под знаком 75-летия Победы, особенно внимательного отношения к ветеранам. Важно, чтобы в 2021-м это не закончилось, чтобы работа волонтёров по их поддержке продолжалась. Все пожилые люди – наша ответственность и забота.

– Всё ближе ещё одна дата – 650-летие города Кирова. Удастся ли к этому времени решить вопрос с обликом областного центра, отремонтировать старые здания?

– В 2024 году нам предстоит большой праздник. Есть программа, по которой будут приведены в порядок дома в областном центре. Сейчас изучаем опыт других регионов и городов, где желающие получают возможность приобрести историческое здание за очень небольшие деньги, но с условием приведения его в порядок. Примеры такой работы есть. Думаю, мы их тоже используем и достойно подойдём к 650-летию областного центра.

– Накануне Нового года в городе Кирове обсуждались траты на праздничное оформление областного центра. Некоторые считают, что траты неоправданно высоки для текущего времени. Ваше мнение?

– Думаю, мы все заслужили немного новогоднего настроения, праздника. Можно, конечно, обсуждать, много или мало потрачено средств на оформление. Но сейчас крайне загружены работники медицины. И здорово, если, идя с работы или на работу, они видят красивый город. У них должно создаваться хорошее настроение. И уверенность: нас ничего не сломило, мы продолжаем жить в этих условиях и находить поводы для радости. Мне кажется, это правильно. Ведь у себя дома все стараются всё украсить. А город – это наш общий большой дом.

Что касается экономии, то, наверное, стоит продумать, чтобы элементы украшения для города, которые приобретаются на эти деньги, можно было использовать и во время других праздников. Но праздничное настроение надо создавать всегда.

– Какие традиции празднования Нового года есть у вас дома?

– Праздник отмечаю дома, с семьёй – с мамой, с женой, с дочерью. Мы все немного ждём чуда, все становимся детьми. Желаю и вам исполнения того, что задумали в Новый год. И чтобы никакая пандемия нам в этом не помешала. Берегите себя и своих близких!

Цифра

Более 700 звонков поступило на «прямую линию». Почти на 20 из них Игорь Васильев ответил в эфире, остальные будут направлены в профильные ведомства для подготовки ответов.