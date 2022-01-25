Игоря Васильева вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России»

Сегодня в Кирове прошла конференция Кировского регионального отделения партии «Единая Россия».

Открывая конференцию, губернатор Игорь Васильев, возглавляющий региональное отделение, подвел итоги его работы за пять лет и обозначил ключевые направления на ближайшие годы.

– Президент России отметил, что особая ответственность за проводимые в стране изменения, и реализацию социально значимых программ и проектов лежит на партии «Единая Россия». Благодаря взвешенным и обдуманным решениям, поддерживаются законопроекты, позволяющие укрепить социально-экономическое положение как страны в целом, так и регионов. За пять лет нам удалось привлечь в Кировскую область более 155 млрд рублей. А это новые школы, детские сады, дороги, общественные пространства, развитие здравоохранения и образования, культуры, спорта, – сказал Игорь Васильев.

В рамках реализации проектов партии строятся новые школы, открываются кванториумы и центры развития, приводятся в порядок парки и скверы, проходит ремонт дорог, медицинские учреждения оснащаются новым оборудованием.

С 2022 года стартует программа по капитальному ремонту школ. Комиссия Госсовета по направлению «Образование», которую возглавляет Игорь Васильев, организовала в регионах активную подготовку к реализации проекта.

В Кировской области работы планируется начать уже весной. В 15 образовательных учреждениях, расположенных, в основном, в районах, предстоит провести капремонт. За каждым объектом закреплены депутаты от «Единой России». Они не только контролируют ход работ, но и оказывают необходимую помощь.

В рамках программы модернизации первичного звена областного здравоохранения в ближайшие четыре года закупят 1 600 единиц оборудования и 355 автомобилей, построят 213 объектов здравоохранения.

Одним из ключевых направлений в работе «Единой России» является газификация. К концу 2024 года в регионе запланировано газифицировать около 5 тысяч домовладений и догазифицировать (по проекту социальной газификации) порядка 13 тысяч.

По инициативе партии принято решение бесплатно подводить газ до участков домовладений на территориях, которые уже газифицированы.

Игорь Васильев обозначил приоритетные задачи на предстоящий 5-летний период. Это, в частности, продолжение реализации всех действующих проектов и социально значимых партийных мероприятий, вовлечение в работу молодежи, поддержка волонтерского движения.

На конференции состоялись выборы секретаря регионального отделения «Единой России», регионального политсовета, президиума регионального политсовета и региональной контрольной комиссии на предстоящий 5-летний период.

По итогам тайного голосования секретарем регионального отделения избран Игорь Васильев.

Он поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул, что президент и правительство поставили перед партией стратегически важные задачи, которые требуют максимального участия от каждого и объединения усилий.