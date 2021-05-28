Игорю Васильеву показали «Деревенскую мечту»

28 мая глава Кировской области посетил с рабочим визитом Пижанский район. В ходе поездки губернатор побывал на фабрике полуфабрикатов «Деревенская мечта», а также на племзаводе «Пижанский». Поездка традиционно завершилась встречей с жителями района.

Пельмени мечты

На фабрику «Деревенская мечта» главу региона пригласила ее владелица, предприниматель Ольга Попенова. В День российского предпринимательства она приняла участие в открытой встрече, которая прошла в центре «Мой бизнес», и рассказала о своем предприятии. Игорь Васильев приглашение принял.

«Деревенская мечта» работает с 2004 года. Здесь делают пельмени и котлеты, чебуреки и сырники, купаты, колбаски для жарки – в общей сложности более 50 наименований продукции. Для производства используются только натуральные ингредиенты. Цепочка закупок сырья и сбыта готовой продукции давно налажена.

По словам Ольги Попеновой, фабрика является семейным бизнесом: на производстве работают 12 близких родственников. Отсюда и «семейные» награды.

— В 2019 году мы стали лучшей семейной компанией в номинации «Устремленные в будущее». Также фабрика входит в состав 100 семейных компаний под патронатом Президента ТПП РФ. Руководители этих предприятий встречаются с представителями различных министерств и ведомств и обсуждают вопрос закрепления семейного бизнеса на законодательном уровне, — говорит предприниматель.

Пижанские полуфабрикаты продаются в 9 регионах России: Марий Эл, Чувашии, Коми, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе и других субъектах. Компания сотрудничает как с региональными сетями, так и с федералами. Также «мечтатели» активно участвуют в общественной жизни района, оказывая спонсорскую помощь при проведении мероприятий и благоустройстве общественных территорий.

— Приятно видеть людей, которые так радеют за свое дело, — сказал Игорь Васильев, пройдя по цехам фабрики и даже приняв участие в лепке пельменей. – Мы видим , что и небольшое предприятие из района может стать конкурентом крупным компаниям, а самое главное – может популяризовать семейные ценности. Безусловно, мы поддерживаем инициативу о семейном бизнесе и сделаем все возможное, чтобы этот законопроект приняли.

Пижанская дружба с «Вимм-Билль-Данн»

Также в рамках поездки Игорь Васильев посетил племзавод «Пижанский». Здесь работают более 160 человек, а количество дойного стада составляет 750 голов. Значительная часть молока – свыше 18 тонн ежедневно – поставляют на московский завод, принадлежащий компании «Вимм-Билль-Данн».

По словам директора «Пижанского» Сергея Прижимова, сотрудничество длится несколько лет: сначала сдавали небольшие партии, постепенно объёмы увеличились. Разногласий не возникает, контрактные обязательства выполняются.