Игорю Васильеву представили проект развития города Кирова

Команда кировских управленцев проходит обучение в школе управления Сколково в рамках программы «Сто городов». С проектом развития города Кирова в столицу отправились министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области Андрей Балдыков, глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, его заместители Аслан Рзаев и Сергей Зотин, а также и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Елена Донскова.

Город, в котором удобно жить

Как отметил Дмитрий Осипов, прежде всего в областном центре необходимо развивать удобную инфраструктуру, прорабатывать транспортную логистику, эффективно использовать частные территории, совершенствовать градостроительную практику. В качестве серьёзной проблемы, мешающей развитию, глава администрации города Кирова называет отток молодежи в более крупные города.

Для того, чтобы территория стала более привлекательной для работы и жизни, управленцы предлагают сделать ставку на развитие биотехнологий: производство лекарств, вакцин и кормовых добавок. Но для того, чтобы это осуществилось, нужны определённые шаги. В частности, необходим западный обход, который соединит Кирово-Чепецк со Слободским. В качестве стратегической цели Осипов обозначил развитие единой городской агломерации Киров – Слободской – Кирово-Чепецк – Левинцы.

«Направление считаю верным»

Выслушав отчёт кировских управленцев, губернатор Игорь Васильев заметил, что элементы плана по развитию города успешно реализуются уже в настоящее время.

Также глава региона назвал абсолютно верным акцент на развитии промышленного потенциала.

– Решение взять за ключевое направление развития города именно биотехнологическое направление считаю верным, – отметил глава региона. – Киров всегда был промышленным городом с хорошей образовательной базой и достойными достижениями в биотехнологии. Эти наши особенности необходимо использовать. Главное, чтобы образовательный проект стал рабочим инструментом, который изменит жизнь кировчан в лучшую сторону.

Как добавил Игорь Владимирович, в результате реализации программ, горожане будут жить в удобном городе, в котором можно готовить кадры, а также приглашать инвесторов.

Образовательная программа Master of Public Administration для 100 крупнейших городов России состоит из 14 модулей. Сейчас пройдено 8 модулей. Команда Кировской области продолжит обучение, по которому также запланирована командировка в азиатскую и европейскую страны.

«100 городов»

В 2020 году правительство Кировской области и «Фонд развития городов» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого команда от Кировской области проходит обучение по программе развития «100 крупнейших городов Российской Федерации» в школе управления «Сколково» при поддержке ВЭБ.РФ. Проект направлен на создание условий для запуска в России проектов ускоренного развития экономики городов, создания комфортной среды для жизни людей и вывода российских городов на лидирующие позиции в международных рейтингах по уровню качества жизни.

«Обратить внимание на тротуары и дворы»

Кандидат исторических наук, политолог Дмитрий Ильин, который также учился в Сколково, где изучал вопросы управления высшим образованием. Он, считает, что при реализации проекта следует прежде всего, обратить внимание на дороги:

– Киров долгое время было принято считать городом с плохими дорогами, однако, в последние годы ситуация заметно изменилась к лучшему. При этом направления, где необходимо работать, остаются. Так, надо поработать над созданием ливневой канализации, затраты на её разработку и создание потом окупятся сторицей. Однако главное слабое место инфраструктуры областного центра – это тротуары и дворовые территории.

Что касается непосредственно реализации планов, то Дмитрий Ильин подчеркнул:

– Хочется отметить, что муниципальные образования – это САМОуправление. То есть федеральные и региональные власти могут запускать программы, выделять ресурсы, регулировать нормативную базу, однако всё это будет малорезультативным без активности и поддержки на местах. Она очень важна.

Сергей Жилин