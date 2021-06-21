Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Игроки кировского хоккейного клуба «Родина» помогли пенсионеру

Игроки кировского хоккейного клуба «Родина» помогли пенсионеру

Екатерина Сонина Выбор редакции, Лучшее, Новости, Спорт

Молодые люди на личном примере показали, что делать добрые дела можно без особых поводов.

В календаре существует много разных дат, которые призывают оказывать помощь своему ближнему. Весной мы традиционно проводим целую неделю добра. В рамках неё проходят акции, марафоны, сборы средств. Но делать благие дела можно в любое время. Это доказали на своём примере игроки кировского хоккейного клуба «Родина».

Всё началось с того, что в региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области поступила заявка от пожилого горожанина. Мужчина живёт в частном секторе и ему понадобилась помощь. Он попросил оказать содействие в том, чтобы сложить дрова в поленницу.

На просьбу откликнулись игроки хоккейного клуба «Родина». В выходные, несмотря на жаркую погоду, они отправились в Чистые пруды к пенсионеру. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать всё запланированное. Пожилой кировчанин благодарит ребят за доброе дело. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области.

Фото: vk.com/youthsport43

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Екатерина Сонина