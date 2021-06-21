Игроки кировского хоккейного клуба «Родина» помогли пенсионеру

Молодые люди на личном примере показали, что делать добрые дела можно без особых поводов.

В календаре существует много разных дат, которые призывают оказывать помощь своему ближнему. Весной мы традиционно проводим целую неделю добра. В рамках неё проходят акции, марафоны, сборы средств. Но делать благие дела можно в любое время. Это доказали на своём примере игроки кировского хоккейного клуба «Родина».

Всё началось с того, что в региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области поступила заявка от пожилого горожанина. Мужчина живёт в частном секторе и ему понадобилась помощь. Он попросил оказать содействие в том, чтобы сложить дрова в поленницу.

На просьбу откликнулись игроки хоккейного клуба «Родина». В выходные, несмотря на жаркую погоду, они отправились в Чистые пруды к пенсионеру. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы сделать всё запланированное. Пожилой кировчанин благодарит ребят за доброе дело. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Кировской области.

Фото: vk.com/youthsport43