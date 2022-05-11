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ИКЕА будет платить зарплату российским сотрудникам до августа

Юлия Зорина Новости, Экономика

Владелец сети ИКЕА компания Ingka Group (Швеция) продлила время выплаты зарплат российским сотрудникам на 3 месяца. Об этом сообщает Reuters.

Выплачивать заработную плату будут до августа. После окончания трехмесячного периода срок может быть продлен. При этом компания продолжает соблюдать санкции.

Отметим, что кроме магазинов, у компании есть 3 завода ИКЕА в России. Один из них, «ИКЕА Индастри Вятка», находится в поселке Красная Поляна в Вятскополянском районе. На время санкций его сотрудники были вовлечены в проведение ремонтных работ и обучающие мероприятия.

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Юлия Зорина