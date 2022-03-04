«ИКЕА Индастри Вятка» в Вятскополянском районе закрывать не планируется

Предприятие «ИКЕА Индастри Вятка», расположенное в поселке Красная Поляна, закрывать не планируется. Но его работу приостановят. Об этом рассказал глава Вятскополянского района Андрей Чернов. Его комментарий приводят «Бизнес новости».

Как сообщил главе района директор ИКЕА Виталийс Константиновс, работа предприятия будет приостановлена из-за проблемам с поставками комплектующих для производства мебели. Основные комплектующие идут из Румынии и Словакии. В настоящее время детали от них не могут пройти через таможню.

Часть сотрудников будет выведена на простой, но речи о полном закрытии нет.

— Никого из сотрудников не увольняют. Все они остаются трудоустроены. Некоторых отправляют на простой, ориентировочно на 2-3 месяца. Выплаты заработных плат и налогов ИКЕА гарантирует, — рассказал Андрей Чернов.

В головной компании ИКЕА сообщили, что деятельность российских предприятий будет приостановлена 4 марта. Причина та же – сбой в цепи поставок.

Отметим, что в ООО «Икеа Индастри Вятка» в Красной Поляне работают более 700 сотрудников. Предприятие функционирует на базе завода «Домостроитель» с 2014 года.