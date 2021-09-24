Илья Дербилов стал главным дирижером Вятского симфонического оркестра

Илья Дербилов стал художественным руководителем и главным дирижёром Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского.

Он родился в 1981 году в Киеве, а в 1988-м с семьёй переехал в Ленинград, где позже поступил в Хоровое училище им.Глинки.

Дербилов обучался в Санкт-Петербургской консерватории на факультетах хорового дирижирования и оперно-симфонического дирижирования, а также окончил аспирантуру.

Работал хормейстером в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, дирижёром в театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории и симфоническом оркестре и хора академической капеллы Санкт-Петербурга, художественным руководителем и главным дирижёром Дальневосточного академического симфонического оркестра (Хабаровск) и Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский».

В Кирове Илья Дербилов пришёл на смену Константину Маслюку, который руководил Вятским симфоническим оркестром с 2014 года.

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