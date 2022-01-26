Имущество банкрота ООО «Нарды» продают в виде металлолома

На торги выставлено имущество ООО «Нарды» из г.Орлова.

Это одно из старейших предприятий Кировской области. Его история ведётся с 30-х годов прошлого века. Под нынешним названием работает с 2010 г., в своё время ассортимент продукции насчитывал более 30 наименований. Это настольные игры, массажёры, подарочные сувенирные изделия.

В настоящее время предприятие находится в состоянии банкротства.

На торги выставлены шесть лотов. Это техника — трактора, лесомашины, прицепы — в виде металлолома.

Заявки на участие в торгах принимаются по 9 февраля.

Фото nhp43.ru