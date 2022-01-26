Имущество банкрота ООО «Нарды» продают в виде металлолома

На торги выставлено имущество ООО «Нарды» из г.Орлова.
Это одно из старейших предприятий Кировской области. Его история ведётся с 30-х годов прошлого века. Под нынешним названием работает с 2010 г., в своё время ассортимент продукции насчитывал более 30 наименований. Это настольные игры, массажёры, подарочные сувенирные изделия.
В настоящее время предприятие находится в состоянии банкротства.
На торги выставлены шесть лотов. Это техника — трактора, лесомашины, прицепы — в виде металлолома.
Заявки на участие в торгах принимаются по 9 февраля.
Фото nhp43.ru