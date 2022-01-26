Имущество Сосновского судостроительного завода купила компания из Приморья

Состоялись торги по продаже имущества ОАО «Сосновский судостроительный завод» (Вятскополянский район).

Предприятие признали банкротом в 2019 году, перед сотрудниками имеются задержки по зарплате.

На продажу была выставлена 61 единица залогового имущества (судно, машины, оборудование) ООО «РТ-Капитал», а также 2540 единиц свободного от залога имущества (машины, оборудование и товарно-материальные ценности).

Предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников. На этот раз победитель был определён. Им стало ООО «Находкинская верфь» (Приморский край), заплатившее 44,1 млн рублей.