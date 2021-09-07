Имущество Сосновского судостроительного завода продали с торгов

Имущество АО «Сосновский судостроительный завод» (Вятскополянский район) продано с торгов более чем за 60 млн рублей.

На них было выставлено два лота, но покупатель нашёлся только на один. Единственным участником торгов стал ИП Коробицин Андрей Викторович из Пермского края.

Согласно договору купли-продажи, он приобрёл 22 объекта недвижимости, находящихся в залоге ООО «РОДЕКС», 19 объектов залогового имущества ООО «РТ-Капитал» (машины и оборудование), а также 235 объектов движимого имущества, свободного от залога.

По другому лоту (61 единица залогового имущества (судно, машины, оборудование) ООО «РТ-Капитал» и 2540 единиц свободного от залога имущества (машины, оборудование и др.)) объявлены повторные торги.

Завод признали банкротом в 2019 году.

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