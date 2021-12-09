Имущество Сосновского судостроительного завода вновь выставили на торги

Имущество ОАО «Сосновский судостроительный завод» (Вятскополянский район) повторно выставлено на торги.

Продаётся 61 единица залогового имущества (судно, машины, оборудование) ООО «РТ-Капитал», а также 2 540 единиц свободного от залога имущества (машины, оборудование и товарно-материальные ценности).

Начальная цена — 146,5 млн руб.

Предыдущие торги должны были пройти в сентябре и октябре, но на них не заявился ни один участник.

В 2019 году завод признали банкротом, перед работниками образовалась многомиллионная задолженность по зарплате.