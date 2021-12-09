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Имущество Сосновского судостроительного завода вновь выставили на торги

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Имущество ОАО «Сосновский судостроительный завод» (Вятскополянский район) повторно выставлено на торги.

Продаётся 61 единица залогового имущества (судно, машины, оборудование) ООО «РТ-Капитал», а также 2 540 единиц свободного от залога имущества (машины, оборудование и товарно-материальные ценности).

Начальная цена — 146,5 млн руб.

Предыдущие торги должны были пройти в сентябре и октябре, но на них не заявился ни один участник.

В 2019 году завод признали банкротом, перед работниками образовалась многомиллионная задолженность по зарплате.

 

 

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Вадим Шабалин