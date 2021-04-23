Имя города Кирова хотят написать на самолетах

Общероссийский народный фронт и авиакомпания «Россия» запустили конкурс на право назвать самолеты в честь городов страны. Принять в нем участие смогут и кировчане.

Для этого инициативная группа и горадминистрация должны будут снять видеоролик о городе с рассказом о самых интересных местах для туристов. Все ролики рассмотрит жюри, в состав которого войдут представители авиакомпании и ОНФ.

Заявки, которые пройдут предварительный отбор, будут выставлены на открытое голосование. По его итогам один из самолетов «России» может получить имя Кирова. Также на его фюзеляже будет нарисован герб города и символы муниципального образования.

Цель конкурса – привлечь внимание пассажиров к внутреннему туризму и повысить узнаваемость городов страны.