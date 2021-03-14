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Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Юлия Зорина Лучшее, Выбор редакции, Новости, Общество

Имя жителя Котельнича упомянули в космосе. Об этом сообщает паблик «Типичный Котельнич» «ВКонтакте».

Александр Никонов из Котельнича стал одним из 11 миллионов землян и 75 тысяч россиян, чьи имена были запечатлены на борту марсохода НАСА Perseverance. Не так давно он приземлился на Марсе.

Как рассказал Александр, заявку он отправил 2 года назад, когда в НАСА собирали информацию. Данные участников нанесли на кремниевые чипы электронным лучом и прикрепили к алюминиевой пластине. Есть у Александра и билет, подтверждающий это.

На вопрос, зачем это было нужно, Александр улыбается: здорово же!

— Как будто памятник, только вечный и на Марсе. Через миллионы лет мы умрём, на Марс прилетят инопланетяне и будут знать, что мы когда-то жили.

Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Ранее мы рассказывали, что можно узнать о Кировской области из космоса.

Фото: vk.com/vkotle

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Юлия Зорина