Имя жителя Кировской области записали на марсоходе

Имя жителя Котельнича упомянули в космосе. Об этом сообщает паблик «Типичный Котельнич» «ВКонтакте».

Александр Никонов из Котельнича стал одним из 11 миллионов землян и 75 тысяч россиян, чьи имена были запечатлены на борту марсохода НАСА Perseverance. Не так давно он приземлился на Марсе.

Как рассказал Александр, заявку он отправил 2 года назад, когда в НАСА собирали информацию. Данные участников нанесли на кремниевые чипы электронным лучом и прикрепили к алюминиевой пластине. Есть у Александра и билет, подтверждающий это.

На вопрос, зачем это было нужно, Александр улыбается: здорово же!

— Как будто памятник, только вечный и на Марсе. Через миллионы лет мы умрём, на Марс прилетят инопланетяне и будут знать, что мы когда-то жили.

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Фото: vk.com/vkotle