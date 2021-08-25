Индекс промышленного производства превысил в Кировской области 110%

В январе — июле индекс промышленного производства составил в Кировской области 110,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Значительное увеличение производства (+11,3%) отмечено в организациях, которые обеспечивают электрической энергией, газом и паром и занимаются кондиционированию воздуха.

Кроме того, как сообщает Кировстат, на 1,6% увеличились объёмы добычи полезных ископаемых.

В сфере обрабатывающих производств в лидерах организации, занимающиеся производством автотранспортных средств, одежды, машин и оборудования, лекарственных средств и материалов, пищевых продуктов, химических веществ, а также предприятия лесной сферы.