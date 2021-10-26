В январе — сентябре индекс промышленного производства составил в Кировской области 107,9% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщает Кировстат, рост производства на 13,8% наблюдался в организациях, которые занимаются обеспечением электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. На 7,7% увеличился выпуск продукции обрабатывающих производств, на 0,5% — добыча полезных ископаемых.

В то же время объём услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений снизился на 3,6%.

В сфере обрабатывающих отраслей выпуск продукции увеличили организации, производящие автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы, одежду, металлические, резиновые и пластмассовые изделия, лекарственные средства и материалы, химические продукты, кожу, напитки и древесину.

Снижение объёмов зафиксировано в выпуске неметаллической минеральной продукции, бумаги и бумажных изделий, металлургическом производстве.