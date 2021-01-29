Инфекционку в Кирове реконструируют за 177 миллионов

В областном центре планируется масштабный ремонт корпуса Д инфекционной больницы. Работы будут проведены на средства регионального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства области.

Как говорится в документе, ремонт будет сделан уже в этом году. Стоимость работ предварительно оценивается в 177 миллионов рублей. 7 из них уйдет на подготовку проектной документации.

В результате реконструкции в инфекционной больнице будет создано 60 новых мест. Также здесь будет проводиться 2,5 миллиона исследований в год.

Ранее мы писали, что в 2021 году в Кировской области отремонтируют на треть больше дорог, чем в прошлом году.

Фото: kirovpravda.ru