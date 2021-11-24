Информационную систему обращения с отходами представили в Кирове

В Кирове представили федеральную государственную информационную систему обращения с отходами I и II классов.

Презентация состоялась в ходе научно-практической конференции «Технология переработки отходов с получением новой продукции». Её организаторы — ВятГУ, Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации «Росатом») и Информационный центр по атомной энергии.

«Ежегодно в России увеличивается объём образования отходов. Если сейчас это порядка 8 млн тонн в год, то к 2030 году ожидается его удвоение. Все понимают, что объекты накопления – конечные, и невозможно вечно плодить полигоны. Поэтому весь мир идёт по пути вторичного использования отходов и образования из них полезных продуктов. В России в рамках нацпроекта «Экология» строится система обращения с отходами. Госкорпорация «Росатом» задействована в создании системы рециклинга и экономики замкнутого цикла. Это два больших компонента: создание нормативной и институциональной базы, а также инфраструктуры обращения с отходами», — рассказывает Екатерина Демичева, директор по развитию АО «Русатом Гринвей».



На сегодняшний день имеется необходимая нормативная база, определён федеральный экологический оператор (ФЭО) по обращению с отходами I и II классов, разработан проект постановления по ценообразованию, создана информационная система (ФГИС ОПВК). С 1 марта 2022 года к ней должны подключиться все предприятия, образующие промышленные отходы. Система объединит образователей отходов, оператора по транспортированию и переработке, федерального оператора и органы надзора.

С 1 марта все предприятия, не имеющие собственные мощности по обращению с отходами I и II классов, обязаны передавать эти виды отходов ФЭО. Федеральный оператор обеспечит их обезвреживание, утилизацию или безопасное размещение.

Система позволит аккумулировать всю информацию об отходах, выстроить договорную работу в формате «одного окна», оптимизировать логистику, а также загрузить производственные мощности переработчиков.

ФГИС ОПВК будет введена в эксплуатацию в декабре. До запуска новой системы обращения с отходами у участников рынка есть возможность заранее подключиться к ней и апробировать новый порядок работы.

Одновременно с информационной системой создается инфраструктура, позволяющая путём переработки промышленных отходов получать продукты рециклинга. Речь идёт о современных экотехнопарках, отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Один из них должен появиться в Кировской области.