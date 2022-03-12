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Инициативная группа запустила проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда!

Наталья Дмитриева Главное, Общество

Сегодня решение Президента России о проведении специальной военной операции поддерживает большинство граждан во всех российских регионах.

Одним из способов этой поддержки стало создание тысячами неравнодушных граждан патриотического пользовательского контента в соцсетях.

Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а так же сообщества в социальных сетях и мессенджере. Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы! Поделиться своими идеями — как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину!

Приглашаем всех неравнодушных жителей России присоединиться к проекту! Лучшие будут отмечены подарками и сувенирами!

Ссылки:
Сайт: https://zanamipravda.ru/, занамиправда.рф
«ВКонтакте»: https://vk.com/za.nami.pravda
«Одноклассники»: https://ok.ru/zanamipravda
Telegram: https://t.me/zarussia_1

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Наталья Дмитриева