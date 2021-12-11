Иногда они возвращаются: Ora Ballet Cat как реинкарнация Volkswagen Beetle

Несколько лет назад мир остался без «Жука» — концерн Volkswagen прекратил выпуск одной из своих самых известных моделей — Beetle. Но свято место пусто не бывает. В серийное производство на днях был запущен электрический хэтчбек очень похожий на легендарного «Жука».

Автор кто? Правильно, китайцы. Немецкий автопроизводитель уже планирует обратиться в суд на предмет кражи дизайна.

Китайская реинкарнация популярной марки называется Ora Ballet Cat. Выпускать её начала популярная в России компания Great Wall.

Новый электромобиль оснащен двигателем мощностью в 171 лошадиных сил. Одного заряда батареи хватит на 500 километров. Длина китайского «котика-жука» — 4,4 метра. Можно ли будет купить машину в России пока неизвестно. Но Great Wall уже зарегистрировала товарные знаки Ora и Aure в нашей стране.

Фото: tarantas.news