Иностранные студенты прочитали в Кирове свои стихи

В Точке кипения ВятГУ прошел конкурс чтецов. Его участниками стали иностранные студенты. Они прочитали стихотворения о России, а также познакомили слушателей с виршами собственного сочинения.

По словам декана факультета международного образования Ирины Меркуловой, конкурс чтецов под названием «Там русский дух – там Русью пахнет» проходит уже в 4-й раз. И показывает, что поэзию все чувствуют одинаково.

Икбол Бобосултонов из Таджикистана начал учить русский язык еще в школе. По словам студента, он полюбил Россию за возможность быть свободным. Правда, иногда чувствовать обратное заставляет холод – приходится утепляться и кутаться в пуховик.

Пережить морозное время помогает не только одежда, но и душевная русская литература – особенно поэтические сказки Александра Пушкина.

— В них есть что-то такое, что передаёт русский дух! – говорит Икбол.

Гость Вятки пишет стихи и сам, причем именно на русском языке:

Родной мой край, родимый дом,

Где солнце блещет за окном,

Где часто-часто поутру

Поют синицы, соловьи…

«Коллега» Икбола по вузу студентка из Анголы Антонио Марлен стихи пока не пишет, но переводит португальские книги на русский язык. Свое выступление девушка посвятила родной стране. В знак благодарности гости праздника вручили Антонио бумажные сердца.

блестяще переводит португальскую литературу на русский язык. В этот раз девушка посвятила выступление родной Анголе: ее чудесным женщинам, природе и культурным ценностям. В знак благодарности от гостей праздника Антонио получила бумажные сердца.

Также на вечере выступили студенты из Китая. Они находятся у себя на родине и стихи читали онлайн.

В скором времени для иностранных студентов ВятГУ пройдет еще один вечер – на этот раз предновогодний. На нем гости расскажут о новогодних традициях своих стран – и узнают, как отмечают Новый год в России.

Ранее студентам из Африки и Азии подарили сушеные ягоды и теплые носки.