Иностранные студенты продегустировали в Кирове русскую кухню

В ВятГУ состоялось мероприятие, которое поможет гостям нашей страны почувствовать себя дома.

Культурное многообразие России смогли оценить иностранные студенты из ВятГУ. Сотрудники вуза приготовили и провели для них мероприятие «День русских традиций». Для гостей из Европы, Азии и Африки накрыли столы. В красивой посуде им подали сушки, печенье, пастилу, варенье и другие наши национальные сладости. В чайниках был заварен травяной сбор, укрепляющий здоровье. В течение вечера иностранцы пробовали угощение, а ещё самостоятельно научились заваривать подобный чай.

После дегустации всех десертов гости пришли к выводу, что самая вкусная — это яблочная пастила. Подобного блюда они ещё не пробовали.

Во время застолья иностранцы рассказали и о своих традициях. Например, жители Узбекистана сообщили о том, что гостей всегда встречают пловом. А представители Анголы поделились секретом приготовления фунша. Это такое блюдо из кукурузной муки.

Встреча завершилась подарками – иностранным студентам презентовали наборы. В коробочках оказались тёплые носки, травяной сбор, сушёные ягоды, варенье и пастила, которая им очень понравилась.

По словам организаторов, такое мероприятие проходит для того, чтобы ребята из других стран лучше освоились в Кирове, подружились друг с другом и почувствовали себя дома.

Фото: vyatsu.ru