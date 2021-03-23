Иностранные студенты возвращаются в Киров

Минобрнауки РФ разработало порядок въезда и возвращения к учёбе студентов, аспирантов, ординаторов и слушателей подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемиологической обстановкой. Они смогут вернуться на учёбу в Россию.

Список государств обновляется Роспотребнадзором, сейчас в нём 25 стран: Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, ОАЭ, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Япония.

В соответствии с новыми условиями иностранные студентам необходимо не менее чем за 10 дней уведомить вуз о дате возвращения в Россию. За три дня до прибытия они должны сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить результат на русском или английском языках.

— На сегодняшний день 56 студентов и 28 обучающихся подготовительного отделения ВятГУ находятся за границей и продолжают обучение с помощью дистанционных образовательных технологий, — сообщил проректор по международной деятельности Вятского государственного университета Сергей Фомин. — Работа с обучающимися ведётся непрерывно сотрудниками деканатов и сотрудниками отдела международной деятельности.

Как сообщили в университете, в начале марта 2021 года приехал в Киров и уже приступил к занятиям студент из Азербайджана. В начале апреля 2021 года ожидается прибытие студента из Казахстана.

В университете подчеркнули, что все вновь прибывшие из-за границы обучающиеся, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды: не ранее, чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.

— Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, полученные до и после въезда на территорию Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском или английском языках.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации соблюдается режим изоляции. Таким образом, студенты — иностранные граждане допускаются к учебному процессу только при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом ПЦР, — подчеркнул Сергей Фомин.

К слову, без повторного теста вернуться к очному обучению нельзя. Если во время самоизоляции у иностранных студентов появятся симптомы острого респираторного заболевания, об этом необходимо сразу сообщить в вуз и вызвать врача.

Между тем не все студенты покидали Вятку.

— Я не смогла уехать домой в Узбекистан, так как границы были закрыты и действовали очень строгие ограничения. Находилась весь период пандемии в Кирове, – поделилась 21-летняя студентка 3 курса факультета технологии, инжиниринга и дизайна ВятГУ Диёра Умарходжаева. – Живу в общежитии университета. Во время разгара ограничений мы могли выходить на улицу лишь до аптеки или магазина, поначалу – на один час. Сейчас таких жёстких ограничений нет, я хожу даже на очные занятия, чему очень рада!

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