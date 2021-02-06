Интересные признания Василия Ланового, сделанные во время его кировских гастролей

В Москве простились с актёром Василием Лановым, который ушёл от нас на 88-м году жизни. А в Кирове вспомнили недавние визиты Василия Семёновича на Вятку; стихи, которые он читал кировчанам, и истории, рассказанные им в интервью…

Одно из самых неожиданных вятских признаний

В Кирове актёра однажды спросили о том, какая из ролей удалась ему на все 100 процентов. Лановой неожиданно ответил: «Та, что была в фильме «Полосатый рейс». «Шутите?» – удивились журналисты, вспомнив крошечный эпизод, в котором Василий Семёнович появился в образе отдыхающего на пляже.

«Никак нет! – серьёзно ответил актёр. – Роль была небольшая: «Красиво плывут… Вон та группа в полосатых купальниках». Небольшая, а потому и ошибок не было. А в «больших» картинах, напротив, пересматриваешь и видишь: тут в игре неточность, там неточность…»

Как Лановой читал стихи Пушкина на Театральной площади

Василий Лановой в 2000-х приезжал в Киров несколько раз. В стенах библиотеки имени А.И. Герцена народный артист СССР читал стихи и прозу русских классиков, отвечал на вопросы из зала. Вспомнил, что в начале XXI века уже бывал на Вятке и даже выступал на Театральной площади в сопровождении симфонического оркестра В.А. Раевского.

Так получилось, что тогда, в сентябре 2002-го, поезд, на котором актёр ехал в Киров, пришёл с опозданием. Организаторы гастролей собирались перекроить график, чтобы дать артисту возможность отдохнуть с дороги. Но Лановой попросил ничего не менять – прямо с вокзала поехал на репетицию. В актовом зале Вятского училища искусств появился со словами: «Здравия желаю!»

Лановой читал в Кирове стихи Пушкина. А потом общался с журналистами. Признавался, что в юности, кстати, не был большим поклонником творчества Александра Сергеевича.

– Оно и не удивительно, – говорил кумир. – Школа, увы, часто даёт иное восприятие классики. И в этом плане я не стал исключением. Всё изменилось, пожалуй, уже в театральном училище, где педагоги постоянно твердили мне: «Василий! Надо больше читать». Там же составляли списки произведений, с которыми надо обязательно познакомиться. – Так меня приобщили к Пушкину, – рассказывал Лановой. – В училище я впервые поучаствовал в программах, посвящённых творчеству поэта. Нас было трое: Валя Малявина, Саша Кайдановский и я. С пушкинской программой мы отправились на всесоюзный конкурс чтецов и стали лауреатами. Со времён этого конкурса я с Пушкиным неразлучен.

О главном для любого актёра

В Кирове Лановой вспоминал – опять же по просьбе прессы – свои кинороли. Например, говорил, что долго отказывался от съёмок в «17 мгновениях весны». И добавлял, что в начале 2000-х наотрез отказывался от всех предложений сниматься в «бандитских» сериалах.

Также Василий Семёнович признался, что его совсем не увлекает политика. Что он любит приезжать на Украину, откуда родом родители (и там уже на второй день «переходит с русского на украинский»). Рассказал Лановой и о том, как активно занимается спортом:

– Когда работаешь в театре, надо быть в форме. Занавес открывается ровно в семь. Опаздывать нельзя. Надо жить по часам: утром – в обязательном порядке бег, гантели, зарядка…

Главное для любого актёра, считал кумир, – правильно распределить своё время, чтобы успевать как можно больше: работать в театре, сниматься в кино, участвовать ещё в каких-то проектах.

– Сейчас с удовольствием преподаю, – признался Василий Семёнович. – У меня пять учеников, которые активно снимаются и играют в спектаклях.

«А вас как зовут?»

Коснулся Лановой и такой темы, как несыгранные роли. Оказалось, кумир очень жалел, что ему не довелось примерить образы Ромео и Гамлета.

Также артист вспоминал свои главные ленты, ведь 2002-й был юбилейным для актёра. Тогда исполнилось 40 лет картине «Павел Корчагин» и 30 лет «Офицерам». На подходе был полувековой юбилей – в 2003-м исполнялось 50 лет его самой первой ленте – фильму «Аттестат зрелости».

– Он вышел в 1953-м, – вспоминал Василий Семёнович. – Тогда я только определился с будущей профессией. А до этого поступал в Московский государственный университет на факультет журналистики. Такой выбор сделал по двум причинам. Во-первых, все педагоги говорили: «Тебе, Василий, нужно набираться ума-разума». А журфак для этого подходил идеально. Во-вторых, я свою 510-ю московскую школу окончил с золотой медалью. Думал: поступлю легко в университет, поучусь года два-три – и можно в театральный… А сам уже через полгода ушёл».

Часто журналисты спрашивают известных людей о необычных встречах со зрителями. В Кирове, как оказалось, такая тоже произошла: впервые за много лет актёра не узнали!

Получилось вот как: поселили Ланового в гостинице «Центральная», а на обед актёра почему-то повезли в ресторан при гостинице «Вятка». Закончив трапезу, Василий Семёнович без задней мысли направился на ресепшен, чтобы попросить у дежурного ключ от своего номера. Каково же было его удивление, когда оказалось, что в номере «уже живёт другой человек». «Как такое может быть? Я всего пару часов назад приехал и разместился в номере!» – заявил артист. «А как вас зовут?» – поинтересовался работник «Вятки». И тут уж пришлось удивиться ему, когда в ответ мужчина услышал: «Василий Лановой»…

Знаете ли вы, что…

…сразу два кировских памятника открыты при участии Василия Ланового. Осенью 2017 года актёр принял участие в открытии бюста Александра Грина на территории гимназии имени писателя-романтика. Кроме того, артист заглянул на открытие скульптуры «Мать и дитя» возле Северной клинической больницы.

Ранее мы писали, что кировчанка похвасталась автографом Василия Ланового.