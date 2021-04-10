Интернет для малых населённых пунктов: «Люди очень довольны!»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития рассмотреть вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, в которых проживают до 100 человек.

Сколько таких населённых пунктов в Кировской области, сколько уже имеют доступ к цифровым сервисам, а сколько планируется подключить в 2021 году? Об этом «КП» рассказал и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих.

Интернет по проекту

Сегодня в регионе насчитываются 292 населённых пункта с численностью населения от 50 до 100 человек. Почти в половине их – в 156 пунктах – есть телефонная связь, в 140 – есть и доступ к интернету. Существует вероятность, что в 2021 году жители ещё части этих поселений смогут воспользоваться данными сервисами.

– В ряд населённых пунктов интернет придёт в рамках проекта «Информационная инфраструктура». Ещё один вариант: если в близлежащем более крупном поселении будет усилена мобильная связь (построена базовая станция или проведена модернизация существующей), то её возможностей хватит и на малочисленное поселение неподалёку, – уточнил Алексей Сухих.

По словам руководителя ведомства, на территории Кировской области сейчас осуществляются несколько проектов по предоставлению услуг доступа к интернету.

– В этом году завершается реализация проекта по устранению цифрового неравенства, в рамках которого точка доступа к интернету создаётся в населённых пунктах с численностью от 250 человек, – сообщил Алексей Сухих. – Также ведётся работа в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика», который подразумевает подключение к высокоскоростному интернету всех социально значимых объектов. Это фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части, представительства федеральных органов власти и органы местного самоуправления, отделения Росгвардии, расположенные в населённых пунктах вне зависимости от численности их населения. В этом году доступ к сети получат 609 таких объектов. В целом в рамках проекта к концу 2021 года доступ к высокоскоростному интернету получат 1454 социально значимых объекта. Реализация проекта в перспективе открывает также возможности для подключения к интернету и индивидуальных пользователей.

Если населённый пункт… находится в яме

Кстати в 2020 году при поддержке губернатора Кировской области Игоря Васильева в рамках соглашения, заключённого между региональным министерством информационных технологий и связи, ПАО «МТС» и ПАО «Ростелеком», был реализован проект по предоставлению услуг мобильной связи и мобильного интернета в 46 населённых пунктах. Доступ к услугам связи получили более 17 тысяч человек. В настоящее время операторы связи рассматривают возможность дальнейшего развития проекта.

По словам самих жителей населённых пунктов, они довольны новшествами.

– К нам пришла мобильная связь, появился мобильный интернет, это очень положительный момент! – поделилась Ольга Стародубцева из села Молотниково Котельничского района. – До этого связь была очень плохая, почти не ловилась. Наш населённый пункт находится в яме, и связь была доступна только в определённых точках. Сейчас, когда такую большую работу провели, нам стали доступны разговоры, и в интернет можно выйти. Люди очень довольны! У меня самой – смартфон, пользуюсь многими приложениями. Дети настроили… Есть выход в ГИС ЖКХ, в «Мои документы» – они нужны и по работе. Дома есть вай-фай, телевизор…

Оценил перемены к лучшему и Владимир Одинцов из деревни Мосуны Арбажского района:

– До пуска базовой станции в нашей деревне мобильная связь была некачественной. Сигнал либо пропадал, либо был слабый. Сейчас значительно лучше стала связь. Можно пользоваться мобильной связью, видеосвязью, ватсапом, другими приложениями. Узнаю через мобильный интернет новости: спорт, погоду… Очень удобно стало. Большое дело сделали!

Губернатор Кировской области Игорь Васильев:

– К сожалению, на карте нашего региона ещё есть «белые пятна», не охваченные мобильной связью, и жители, остающиеся без возможности пользоваться современными сервисами. Уверен, что наша совместная работа продолжится, а результатом её станет 100-процентное покрытие региона мобильной связью.