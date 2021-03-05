Инвестиционный проект на 2,6 млрд рублей реализован в Кировской области

В Кирове на ул.Луганской, 53 официально открылся торгово-развлекательный центр «Макси».

Инвестиции в проект составили 2,6 млрд рублей. В новом ТРЦ создано 1300 рабочих мест.

Совокупные же инвестиции компании «Макси» в экономику региона с 2017 года составили около 3,6 млрд рублей. В планах — строительство 3-й очереди ритейл-парка. Здесь появятся аквапарк, автосалон, хостел, выставочный, мебельный и садовый центры, парковка на 2500 мест.

По словам Андрея Антоницина, директора направления коммерческой недвижимости и управления проектами «Макси», компания видит у региона потенциал для развития, поэтому не только завершила реализацию проекта, но и привлекла к сотрудничеству крупные международные и федеральные бренды.

«Приятно видеть здесь продукцию наших товаропроизводителей. Из 96 торговых точек 36 приходится на кировских предпринимателей, которые работают под собственными брендами и по франшизе», — рассказывает заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Лариса Агалакова.