ИП и онлайн-касса: кто должен применять с 1 июля 2021 года

УФНС России по Кировской области обращает внимание налогоплательщиков, что с 1 июля 2021 года заканчивается четвертая волна контрольно-кассовой реформы. С этой даты индивидуальные предприниматели, работающие без онлайн-кассы, обязаны перейти на применение ККТ (Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).

В Кировской области это коснется порядка 5 тысяч предпринимателей, которым необходимо заранее приобрести, установить кассовую технику и настроить необходимое программное обеспечение.

Обращаем ваше внимание, что есть определенные категории предпринимателей, которые в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ смогут работать без ККТ и после 1 июля 2021 года. К ним относятся налогоплательщики, осуществляющие следующие виды деятельности: сдача в аренду квартир, продажа газет, ремонт обуви, услуги нянь и т.д.; предприниматели на патенте, оказывающие услуги в сфере дошкольного образования, остекления балконов, ухода за домашними животными, ремонта зданий, ремонта и пошива швейных изделий, ремонта мебели, химчистки и др.; предприниматели, работающие в отдаленных или труднодоступных местностях; предприниматели — плательщики налога на профессиональный доход.

Напоминаем, что за осуществление расчетов без ККТ предприниматели могут быть привлечены к административной ответственности (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).