Иппотерапевт из Кирова стала участницей ток-шоу «Прав! Да?»

Кировский инструктор по верховой езде и иппотерапии Анна Мурашко стала участницей ток-шоу «Прав! Да?» на канале ОТР. Информация об этом появилась в группе фермы «ЛПХ Гулливер».

Темой выпуска стало влияние животных на человека в непростое для страны время. Вместе со специалистами из других сфер анималотерапии Анна рассказала, как питомцы могут помочь людям.

Отметим, что животных для исцеления человека использовали задолго до наших времен. Так, сохранились данные о том, что в конце XVIII века несколько питомцев жили при клинике для душевнобольных в Англии. Сотрудники больницы отмечали, что уход за ними положительно влияет на пациентов. Сегодня эффект зоотерапии официально признан во всем мире.

Выпуск ток-шоу «Прав! Да?» с участием кировчанки выйдет в эфир 5 мая.

Проект «Прав! Да?» посвящен острым проблемам, волнующим многих россиян. Среди тем, которые были подняты на ток-шоу, — вакцинация, право на самооборону, плюсы мусорных свалок и даже развитие охотничьей индустрии в стране. В обсуждении участвуют эксперты, в числе которых те, кто крайне редко приходит на ТВ из-за своей неоднозначной позиции.

Фото: vk.com/kk_gulliver