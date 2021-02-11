Ирина Кислухина: при сносе КВАТУ растения не пострадают

Кировские общественники волнуются зря. Временно исполняющая обязанности министра строительства области пояснила, что при сносе зданий бывшего вертолетного училища зеленые насаждения не тронут. Об этом сообщили в областном правительстве.

По словам Ирины Кислухиной, проект производства работ выполнен таким образом, что техника не заденет ни деревья, ни другие посадки. Таким образом, редкие и краснокнижные растения, «обитающие» на территории КВАТУ по данным экологов будут спасены.

Как добавила врио главы минстроя, снос «останков зданий» производится для безопасности людей и будет выполнен до июня 2021 года. Проект сноса будет согласован областным УКСом и пройдет под его контролем. Остальные объекты под снос в настоящее время обследуют профильные организации. Предварительно на территории будут проведены инженерно-геологические изыскания.