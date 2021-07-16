Ирина Лунина: Дороже вятской сторонки нет ничего»

Прочитала на сайте «Кировской правды» статью о нашем вятском журналисте, писателе Викторе Семёновиче Бакине, который получил награду за документальную книгу «Детдомовские сороковые…». Отрадно, что члены жюри по достоинству оценили труд Бакина, который, между прочим, уже много лет является журналистом «Кировской правды». Также с интересом узнала, что Виктор Семёнович – это первый житель области, ставший лауреатом Международной литературной премии им. Ершова.

Также мне запомнилась публикация о презентации книги об известном вятском писателе Владимире Ситникове. Владимир Арсентьевич заслуженно стал героем первой книги серии «Почётные граждане области». Произведения Ситникова наполнены любовью к нашей родной области, к «вятской сторонке», дороже которой нет ничего.

Обратила внимание, что «Кировская правда» изменила оформление, – оно стало более современным, живым. Желаю журналистам издания творческих успехов и вдохновения.

Ирина Лунина,

директор МБОУ ДО «Детская школа искусств № 11»