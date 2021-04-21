Кировчанина осудили за попытку убить сына племянницы

15-летнего мальчика от смерти спасла мать, выбежавшая на шум.

Трагедия чуть не случилась год назад. Ночью с 11 мая 58-летний мужчина явился в дом к родственникам и потребовал денег от своей племянницы. Женщина ему отказала, но в ссору со старшим родственником вступил ее 15-летний сын.

Вдвоем они вышли на лестницу. Там визитер схватил мальчика за шею и голову, сдавив её. После этого толкнул его на стену подъезда. Сломив сопротивление, кировчанин накинул ему на его шею ремень от барсетки, и затянул. В это время он угрожал ребенку расправой.

Мальчик испытывая боль воспринял эти угрозы всерьез. В это время из квартиры выбежала мать и спасла сына от своего дяди.

Обвиняемый свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 3, 5 лет в исправительной колонии строгого режима. Мужчину заключили под стражу в зале суда.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области 10-летний мальчик провалился под лед и утонул.