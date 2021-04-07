Иск на 6 млн рублей предъявили заводу в Опаринском районе

В Арбитражный суд Кировской области поступил иск от администрации Опаринского муниципального района.

Ответчиком выступает ПАО «Моломский Лесохимический завод». Сумма требований — 6 млн рублей.

Это уже девятый по счёту иск к предприятию со стороны властей района с начала года. В январе в отношении завода была введена процедура банкротства (требования — 1,7 млн рублей). Следующее заседание по этому вопросу назначено на 13 апреля.

Завод занимается выпуском химических веществ и продукции из древесины.

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